Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Vucic ile telefonda görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yıl dönümü vesilesiyle yapıldı.

AA'nın haberine göre, iki lider, Sırbistan ve Azerbaycan'ın 25 yıldır sahip oldukları "iyi ilişkiler" üzerine konuştu.

Vucic, Azerbaycan ile var olan "dostluk ve karşılıklı anlayışa bağlı ilişkilerin" daha da güçlendirilmesi yönünde kararlı olduklarını vurguladı.

Aliyev'i ülkesine davet eden Vucic, bu ziyaretin enerji ve tarım alanlarında iş birliğine ivme kazandırması adına önemli olacağını söyledi.

Vucic, ülkesinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğu için Aliyev'e teşekkür etti.