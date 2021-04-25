Bir sert tepki de kardeş ülkeden: Bu tarihi bir hatadır

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25 Nisan 2021 Pazar 11:47:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 11:47:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev sert çıktı! Bu tarihi bir hatadır

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesini kınadı ve bunun 'tarihi hata' olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev'in telefon görüşmesinde, Biden'ın açıklaması kınandı.

Görüşmede, Aliyev, Biden'ın açıklamasını "yanlış" ve "tarihi hata" olarak nitelendirdi, Azerbaycan'ın bu ifadeleri "kabul edilemez" gördüğünü kaydetti.

Aliyev, görüşmede Biden'ın açıklamasının bölgede ortaya çıkan iş birliği eğilimlerine ciddi şekilde zarar verdiğini vurguladı, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

Etiketler : azerbaycan ilham aliyev erdoğan abd biden
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