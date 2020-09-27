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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan askeri araçlarını imha ettik
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27 Eylül 2020 Pazar 11:10:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 13:33:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan askeri araçlarını imha ettik

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik' dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Ateşe Ermenistan'ın başladığını söyleyen Aliyev, "Şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Ermenistan askeri araçlarını imha ettik." dedi.

Ermenistan'ın gerekli cevabı aldığını söyleye Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermenistan'la Karabağ müzakereleri şu an devam etmiyor. Karabağ Azerbaycan'dır. Dağlık Karabağ tarihi, ezeli ve ebedi Azerbaycan toprağıdır. BM'de Ermenistan'ın yeni savaşa hazırlandığını söyledim. Ermenistan askerinin bizim toprağımızda ne işi var."

"KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR"

Azerbaycan ordusu toprağında düşmana darbe indiriyor. Karabağ Azerbaycan'dır. 

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI KARŞI OPERASYON BAŞLATTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sivillere yönelik alçak saldırısı sonrası karşı operasyon başlattıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan Ordusu birlikleri Terter-Ağdam, Fizuli-Cebrayil istikametinde ve Murovdağ dağlık bölgesi istikametinde Ermeni birliklerinin işgali altında bulunan önemli tepelere karşı operasyon başlatmıştır. Roket, topçu birlikleri ve hava birlikleri düşman komuta noktalarına karşı saldırıya geçmiştir. Ermeni birliklere ait çok askeri teçhizat ve askeri tesisi yok edilmiştir. Cephe hattının tamamı boyunca şiddetli çatışmalar yaşanmaktadır.”

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