VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
Tour of Türkiye'yi genel klasman lideri olarak Astana takımından Lutsenko tamamladı
Genetik yatkınlık olsa da sağlıklı beslenmeyle diyabetten korunmak mümkün
MSB, Sinop Test Merkezi'ndeki Stinger eğitim atışlarının görsellerini paylaştı
Güvenlik güçleri son 120 günde 80 bin 572 uyuşturucu operasyonu düzenledi
15 Ekim 2023 Pazar 15:23:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 15:23:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehri ile 1992'de 613 sivilin katledildiği Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmesinin 20. yılında, 19 Eylül'de gerçekleştirilen antiterör operasyonuyla Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri ziyaret etti.

Önce Serseng Baraj Gölü'nü ve Ağdere şehrini ziyaret eden Aliyev, buralarda Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Aliyev, Hankendi şehrini ziyaret ederek burada da Azerbaycan bayrağını göndere çekti ve konuşma yaptı.

Hankendi, Karabağ'daki işgalci rejim tarafından "başkent" olarak görülüyordu.

HOCALI'DA DA AZERBAYCAN BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Aliyev, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerince 613 sivilin katledildiği Hocalı şehrini sonrasında ise Askeran kasabasını ziyaret etti.

Aliyev her iki bölgede de Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, 1. Karabağ Savaşı öncesinde Azerbaycanlıların yaşadığı Şuşa'ya bağlı Malıbeyli köyü ile Hankendi'ye bağlı Kerkicahan kasabasını da ziyaret etti.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurmuştu. Sözde rejimin eski yöneticileri gözaltına alınarak Bakü'ye getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, antiterör operasyonu sonrasında ülkenin egemenliğinin tam sağlandığını açıklamıştı.

Etiketler : azerbaycan ilham aliyev hankendi hocalı
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Şerbetli set

Şerbetli set

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX