  • BIST
    1207
  • Dolar
    7,8989
  • Euro
    9,3116
  • Altın
    484,9220
İstanbul
15 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi"
İnşaat kazısında toprağa gömülü poşet içerisinde kemik ve kafatasına rastladı
Hindistan ordusu duyurdu: Çin askerini alıkoyduk
Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Semedo imzayı attı
Engelsiz Filmler Festivali'nin 'Engelsiz Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
Türkiye doğal güzelliklerini Ekrem Doydu ile tanıyor
Konya'da korkunç kaza
11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç edildi
Diyarbakır ve İstanbul'u kana bulayacaklardı!
8 yaşındaki lösemi hastası Ahmet sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor
İşgalci Ermenistan Terter'i vuruyor
"Aziz kardeşim Erdoğan tüm dünyaya net bir mesaj verdi"
Kaçak kazı yapan 6 kişiye suçüstü
Dikkat çeken sözler: Türkiye yakaladığı "büyük balık" ile bu söylemi tarihe gömdü
Berna Gözbaşı'nın kızı ve kardeşinin bulunduğu locaya saldırı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, tamamlandığında ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu tek ...
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile görüştü
Bakan Soylu: Hakkari'de 17 teröristi etkisiz hale getirdik
Steve Bannon'dan çarpıcı tahmin: Trump'ın sonu olmayacak
5+5 askeri komite görüşmeleri Cenevre'de başladı
'Asrın projesi' askılı boru sistemiyle Anadolu'dan KKTC'ye su taşıyor
Kadir Şeker'in avukatlarından 12,5 yıl hapis cezasına itiraz
"Polisin gökyüzündeki gözü" artık daha güçlü!
Başkan Erdoğan'dan eğitim açıklaması: Topyekün reform gerekiyor
19 Ekim 2020 Pazartesi 14:58:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 15:03:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Aziz kardeşim Erdoğan tüm dünyaya net bir mesaj verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Aliyev, Ermenistan'ın saldırıları başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk yetkililerin Azerbaycan'a destek açıklamalarının tüm dünyaya net bir mesaj olduğunu söyledi.

Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Kabulde Aliyev, TBMM Başkanı Şentop ve parlamento heyetinin böyle olağanüstü bir dönemde Azerbaycan'ı ziyaretinin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek tarih boyunca sürdürülen iyi ilişkileri, "tek millet iki devlet anlayışı" ile daha üst noktalara taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Şentop, parlamento heyeti ve Türk milletine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Aliyev, "Ermenistan'ın saldırıları başladığı andan itibaren aziz kardeşim Erdoğan'ın, TBMM Başkanı olarak sizin, Türk dışişleri ve milli savunma bakanlarının açıklamaları, bütün dünyaya net bir mesaj oldu. Sizin aracılığınızla aziz kardeşim Erdoğan ve Türk milletine selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

- TÜRKİYE HAKLI DAVASINDA AZERBAYCAN'IN YANINDA

TBMM Başkanı Şentop da Azerbaycan ve Türkiye'nin derin tarihi temelleri olan ve ilelebet devam edecek kalıcı ve güçlü bir dostluğa sahip olduğunu belirtti.

Şentop, "Türkiye haklı davasında Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan ne zaman destek isterse yanında olmaya ve yardımda bulunmaya hazırdır." dedi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin birçok sebebi bulunduğunu ifade eden Şentop, şunları söyledi:

ŞentopŞentopŞentop

Şentop, Aliyev'e Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk milletinin selamlarını ve muhabbetlerini iletti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER