İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha

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02 Kasım 2020 Pazartesi 10:16:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 10:24:00

İşgalci Ermenistan ordusu çöküyor: Yiyecek ve cephaneleri bitince cephelerden geri çekildiler

Kaynak: AA

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Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor. Son 24 saatte çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirilirken, cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

ERMENİSTAN, AĞDAM VE AĞCABADİ İLÇELERİNİN KÖYLERİNİ BOMBALAMAYA BAŞLADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun bugün yerel saatle 06.00’dan itibaren Ağdam ve Ağcabadi ilçelerinin köylerini bombalamaya başladığını açıkladı.  

Etiketler : AZERBAYCAN ERMENİSTAN DAĞLIK KARABAĞ
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