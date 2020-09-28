Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ağır kayıplar verdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: 550'den fazla Ermeni askeri öldürüldü
Kaynak: DHA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA'nın imha edildiğini, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı. Bakanlık ayrıca öldürülen bazı Ermenistan askerlerinin listesini açıkladı
Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
ERMENİ ORDUSUNUN HAVA TABUR KOMUTANI ÖLÜDÜRÜLDÜ
"Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor"
AZERBAYCAN, ÖLDÜRÜLEN ERMENİ ASKERLERİNİN LİSTESİNİ YAYINLADI
Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.
Azerbaycan Ordusu tarafaından öldürülen Ermeni askerlerinin listesi:
Lernik Aregovich Vardanyan, 1978 doğumlu
Mmnasyan Georgi Levaevich, 1979 doğumlu
Khachatryan Hovik Levaevich, 1990 doğumlu
Mnatsakanyan Ashot Kolyaevich, 1979 doğumlu
Harutyunyan Aksen Andranikovich, 1997 doğumlu
Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985 doğumlu
Mardiyan Arsen Garikovich, 1999 doğumlu
Galstyan Ruben Mnatsakanovich, 2000 doğumlu
Trosyan David Mkhitarovich, 2001 doğumlu
Filiposyan Taron Hrayrovich, 2000 doğumlu
Grigoryan Mais Makarovich, 2001 doğumlu
Khlqatyan Garnik Edgarovich, 2001 doğumlu
Sahakan Eric Smbatovich, 2001 doğumlu
Margaryan Karen Vahramovich, 2000 doğumlu
Ohanyan David Eduardovich, 2000 doğumlu
Barseghyan Vrej Arsenovich, 2001 doğumlu
- Karabağ'ın sözde liderinden 'kaybettik' itirafı: Azerbaycan yalnız değil, Türkiye de var
- Meksika'da kartel, barda katliam yaptı: 11 ölü
- Azerbaycan ordusu, bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi
- Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmaları durdurabilecek miyiz bakacağız
- Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ağır kayıplar verdi
- Azerbaycan'dan Ermenistan'a son uyarı: Karşılık vereceğiz