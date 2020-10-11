Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a resti çekti: Devam ederlerse vuracağız

Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi bir kez daha ihlal eden Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Gence'ye yapılan füzeli saldırıda 4'ü kadın 9 sivil yaşamını yitirdi. Aralarında çocukların da olduğu 39 sivil yaralandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, füzeyle vurulan Gence kentine gitti. Olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırının Tochka-U roket sistemiyle düzenlendirildiğini duyuran Hacıyev, "Ermenistan iki yüzlü olduğunu gösterdi, Azerbaycan halkına soykırım uygulamaya devam ediyor" ifadesini kullandı. Ayrıca Azerbaycan'ın Cenevre Sözleşmesi temelinde meşru müdaafa hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Hikmet Hacıyev, burada gazeteciler yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

Bu saldırı Ermenistan'ın barbarlığını birkez daha gösterdi. Yaralananlar arasında çocuklar da var.

Eğer Ermenistan bu adımalarına devam ederse Azerbaycan gereken adımları atıp, askeri hedefleri vurmaya devam edecektir. Cenevre Sözleşmesi'ne dayanarak karşı eyleme geçebiliriz.

Ermenistan 1992 yılında Hocalı'da işlediği soykırıma devam ediyor. Uluslararası toplumu Ermenistan'a karşı eyleme geçmeye çağırıyoruz.

Saldırda Tochka-U roket sistemi kullanıldı. Sivillerin yaşadıkları kentlere saldırırarak savaş sahasında uğradıkları kaybı telafi etmeye çalışıyorlar.

Gence askeri cephe hattından 100 km uzaklıkta, burada hiçbir askeri tesis yok.

Ermenistan sivilleri öldürmeyi tercih etti. Savaş suçu işliyorlar, askeri suç işliyorlar. İnsanlığa karşı suç işliyorlar.

27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın saldırılarında toplam sivil can kaybı 41'e yükseldi.

"ERMENİSTAN BİR TARAFTAN YALVARIYOR, DİĞER TARAFTAN SALDIRIYOR"

İncelemelerin ardından Başsavcılığa geçen Hikmet Hacıyev, burada basın açıklamasında bulundu. Hacıyev'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Biz bunu terör eylemi gibi değerlendiriyoruz. Ermenistan cephe sahasında uğradığı kayıpları telafi etmek için bu gibi saldırı düzenliyor. Uluslararası toplumu bu vandallık ve barbarlığı kınamaya çağırıyoruz. Ermenistan bir taraftan barış istiyor, yalvarıyor, diğer taraftan masum insanlara saldırıyor.

Ermenistan'ın askeri hedefleri darmadağın edildi. Dağlık Karabağ'daki hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardık.

Azerbaycan, silahlı kuvvetlerine ve sivil halkına karşı saldırılar devam ederse Cenevre Sözleşmesi ve uluslararası hukuk temelinde meşru hedefleri karşı eyleme geçme hakkını saklı tutuyor.

Azerbaycan silahlı kuvvetleri saşal alanında Ermenistan'ı barışa mecbur etmek için meşru hedefleri vuruyor.

Silah bırakanlara ve sivillere Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde insani koridor açmaya hazırız.

Bu saldırılardan sonra ateşkesin hangi esaslarla korunması şeklinde ciddi sorunlar var . Aateşkes bozuldu. Ermenistan'a ne derece güvenilir. Ermenistan tüm süreci daramadığın edip gerilimi yükseltme politikası izliyor.

Dışişleri Bakanlığımız saldırı hakkında AGİT eş başkanlarına bilgi verildi. Ateşkes takvimi yok.