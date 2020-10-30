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30 Ekim 2020 Cuma 14:39:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 14:40:00

Azerbaycan 9 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Kaynak: AA

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Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrayıl, Zengilan ve Gubadlı bölgelerinde 9 köyün kurtarıldığı açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

9 KÖY İŞGALDEN KURTARILDI

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail’in Hüdaverdili, Kurbantepe, Şahveledli ve Hubyarlı, Zengilan’ın Aladin ve Vecneli, Kubadlı’nın Kavdadık, Memer, Mollalı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Etiketler : AZERBAYCAN ERMENİSTAN KÖY DAĞLIK KARABAĞ
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