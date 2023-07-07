VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hedef KIZILELMA belgeselinin 2. bölümü yarın yayınlanacak
Erzincan'daki Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez rotası oldu
Eski Varşova Paktı üyeleri, Rusya'nın bölgedeki birçok eyleminin karşısında yer alıyor
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
TFF 2023-2024 sezonunda profesyonel liglerde kullanılacak topu tanıttı
Bakan Fidan, Wopke Hoekstra ile görüştü
07 Temmuz 2023 Cuma 09:08:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 09:08:00

"Azabudai", 330 metre uzunluğuyla Japonya'nın en yüksek gökdeleni oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya'da inşası tamamlanan 330 metrelik "Azabudai Hills Mori JP Tower" ülkenin en yüksek gökdeleni oldu.

Mori Building Co. firmasının açıklamasına göre, Tokyo'nun Minato bölgesindeki "Azabudai Hills Mori JP Tower" binasının yapımı tamamlandı.

Japonya'nın en yüksek gökdeleni olarak kayda geçen yeni yapı, zemin altında 5 ve zemin üstünde 64 kata sahip.

Gökdelenin en üst katlarında Avrupa merkezli otel zinciri Aman Resorts ile lüks rezidanslar bulunuyor

"British School" şubesi ile Keio Üniversitesine ait sağlık enstitüsünün yer aldığı gökdelende, perakende mağazalar, firmaların temsilci ofisleri ve restoranlar bulunuyor.

Söz konusu gökdelen tamamlanmadan önce, Osaka metropolündeki 300 metrelik "Abeno Harukas" ülkenin yüksek binasıydı.

Tokyo İstasyonu yakınlarındaki Mitsubishi Estate Co. firmasına ait 390 metrelik gökdelenin yapımının ise 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.

Etiketler : azabudai japonya gökdelen
Formunu spora borçlu

Formunu spora borçlu
Kerem Bürsin gönülleri fethetti

Kerem Bürsin gönülleri fethetti
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli
'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'

'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'
Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili

Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili
Helallik istedi

Helallik istedi
Şarkılı gönderme

Şarkılı gönderme
200 milyon barajını geçti

200 milyon barajını geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX