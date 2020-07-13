Alman Federal Meclisi'nde Birlik Partileri (CDU/CSU) Avrupa Politikaları Sözcüsü Florian Hahn, Türkiye'de Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp camiye dönüştürülmesi kararına tepki gösterdi.

Kararı, "Ortak Avrupa kültürüne karşı bir provokasyon" olarak nitelendiren Hahn, kararın "Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'nden giderek artan yabancılaşmasını" da gösterdiğini söyledi.

Hahn, "Bundan bazı sonuçlar çıkarmalı ve Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerini sonlandırma cesareti göstermeliyiz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

(DW)