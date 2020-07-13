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13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:39:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:39:00

'Ayasofya kararı tarihi bir dönüm noktasıdır'

Kaynak: AA

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Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman Yargı Konseyi Başkanı İbrahim: Ayasofya kararı tarihi bir dönüm noktasıdır Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman Yargı Konseyi Başkanı İbrahim, "Ayasofya kararı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman Yargı Konseyi Başkanı Şeyh İrfan İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle gurur duyduklarını dile getirdi.

İbrahim, "Ayasofya kararı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Güney Afrikalı Müslümanlar olarak bu adım dolayısıyla çok mutlu olduklarının altını çizen İbrahim, Müslüman Yargı Konseyi adına da yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'nin kararına destek verdiklerini ve Müslümanlar açısından Türkiye'nin çok önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

1945'te kurulan Müslüman Yargı Konseyi, ülkedeki Müslümanların en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

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