Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor

İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek namazların eda etti.

Bazı vatandaşlarsa caminin önüne serilen hasırlarda namazlarını kıldı.

Camiyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, fotoğraflar çekti.