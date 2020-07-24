Yunanistan'da Ayasofya yası: Bayraklar yarıya indi

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24 Temmuz 2020 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 15:44:00

Ayasofya Camii için yas ilan eden Yunanistan, bayrakları yarıya indiriyor

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Ayasofya Camii'nin ibadete açılması nedeniyle yas ilan eden Yunanistan'da çanlar çalınacak, bayraklar yarıya inecek.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılınması, Yunanistan’da tepkiyle karşılandı.

Cuma namazının kılındığı saatlerde, tüm kiliselerde matem çanları çaldı, özel ayinler düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi.

Selanik ve Patras’taki kiliselerde, Bizans ve Yunan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen özel ayinlerde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "kurtarılması" için Meryem Ana’ya dua edildi.

Başkent Atina’da akşam saatlerinde Atina Metropol Kilisesi'nde düzenlenecek özel ayinde ise Yunanistan Başpiskoposu İeronimos tarafından Bizans döneminden kalma Meryem Ana’ya ithaf edilen İstanbul ile ilgili şükran ilahileri okunacak.

San Sinot’un çağrısıyla ülkenin birçok yerindeki kiliselerde de gece ayinleri düzenlenecek.

"Erdoğan dediğini yaptı"

Yunan televizyon kanalları, Ayasofya Meydanı'ndan yaptıkları canlı bağlantılarda, "Hristiyanlar için kara gün", "Erdoğan dediğini yaptı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Televizyon kanalları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cami içerisinde namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okumasını da ekranlarına canlı olarak aktardı.

Türkiye’nin cami olarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceği savunulmuştu

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine ilk tepki gösteren ülkelerden Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Türkiye’nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının doğrudan Yunanların tarihsel belleğini kışkırtmaya yönelik" olduğunu ileri sürerek, Papa Franciscus'u Ayasofya tartışmasında uluslararası ağırlığını koymaya çağırmıştı.

Yunan hükümeti, kararı, "medeni dünyaya bir provokasyon" olarak tanımlamıştı.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milliyetçilik yaptığını ve ülkesini 6 asır geriye götürdüğünü" ileri sürmüştü.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülme kararını, "UNESCO’ya karşı bir meydan okuma" olarak değerlendirmişti.

Yunanistan kilisesinin lideri Atina Başpiskoposu İeronimos ise Ayasofya konusundaki gelişmelerin bir oyundan ibaret olduğunu ve Türkiye’nin Ayasofya'yı cami olarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti.

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