  • BIST
    119589
  • Dolar
    6,8661
  • Euro
    7,7551
  • Altın
    398,2610
İstanbul
20 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arakan'da siviller "gelişigüzel" öldürüldü
Fernando Alonso Formula 1'e dönüyor
İsrail'in katliamları: 2 bin 158 Filistinli şehit oldu
Tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin'i savundu
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
Bülent Turan: "'Sorulmadı" ifadesi külliyen yalan
Van'da batan teknenin yeri tespit edildi
MSB'den net mesaj: PKK-YPG'ye izin verilmeyecek
Atık metallerden insan portresi
Avusturya'dan Kovid-19 nedeniyle bazı AB üyesi ülkelere seyahat uyarısı
Libya Ulusal Petrol Kurumu, şartları yerine getirilirse Sidra Limanı'nda üretimi başlatabilir
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4,5 milyonu aştı
Orta Doğu'da Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ikinci dalga endişesine yol açıyor
Algı oyunu tutmadı! 4 ülke Türkiye'nin yanında yer aldı
Yukatel Denizlispor, 5 maçtır kazanamıyor
Nil Nehri'nde binlerce yıllık Mısır hakimiyeti sona erebilir
Karatay'a kötü haber!
RTÜK'ten İlhan Taşçı'ya net cevap!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ateşkes çağrısı yapanlar Trablus'u bombalıyor
Yağmur bulutları İstanbul semalarında
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
ÖSYM 3 sınava başvuru yapamayan adaylar için yeni hak tanıyacak
Rusya'dan kritik Libya açıklaması: Türkiye ile birlikte çalışıyoruz
08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:56:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:56:00

Avusturya'dan Kovid-19 nedeniyle bazı AB üyesi ülkelere seyahat uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avusturya, Balkanlarda yeniden yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan ve Romanya'nın yanı sıra Moldova'ya yeniden seyahat uyarısında bulundu.

Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, Balkan ülkelerinde salgına ilişkin son durumun kötüye gittiğini belirterek, geçen hafta Batı Balkan ülkelerine seyahat uyarısının en yüksek seviyeye çıkartıldığını hatırlattı.

Kurz, söz konusu üç ülkeye gidilmemesi yönünde uyarıda bulunarak, "Son dönemde virüsün yurt dışından taşındığını gözlemliyoruz. Bu ülkelere seyahatte bulunmayın." dedi

Romanya, Bulgaristan ve Moldova'dan ülkeye giren kişilerin 14 gün karantinada kalacağını bildiren Kurz, doğu sınırlarında kontrollerin artırılacağını ifade etti.

Balkanlardan gelenlere sıkı kontrol

Kurz, karantina koşullarına uymayanlara yönelik bin 450 avro para cezası uygulanacağını, özellikle Balkan ülkelerinden gelenlerin kontrol edilmesi için bin 800 polisin sınırda görevlendirileceğini dile getirdi.

Öte yandan Avusturya'da Kovid-19 vakalarında artış gözlenirken, özellikle Yukarı Avusturya eyaletinde vaka sayılarının artması nedeniyle yarından itibaren kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu yeniden uygulamaya konulacak.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede enfekte olan kişi sayısı 18 bin 421'e, virüs nedeniyle meydana gelen can kaybı ise 706'ya ulaştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER