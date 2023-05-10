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10 Mayıs 2023 Çarşamba 22:05:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 22:05:00

Avusturya'da hayat pahalılığını düşürmek için enerji firmalarına baskı artırılacak

Kaynak: AA

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Avusturya'da enerji ve gıda sektöründeki fiyat artışlarının yol açtığı hayat pahalılığını dizginleyebilmek için merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşilleri Partisi'nden oluşan koalisyon hükümeti, enerji firmalarına yönelik baskıyı artıracak.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile yükselişe geçen enflasyonun durdurulamaması, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışa karşı iktidarın etkili olamadığına yönelik eleştirilerin artması sonrasında hükümet, bugün toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yeni önlemler alınacağını duyurdu.

Bakanlar Kurulu sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Karl Nehammer, enflasyonun artması ve hayat pahalılığının temelinde yüksek enerji fiyatlarının olduğunu, enerji sektöründe fiyatların düşmesi gerektiğini vurguladı.

Nehammer, büyük enerji firmalarının fiyatlarda ciddi düzenleme yapmaması durumunda fazla kazançlarının belirgin şekilde vergilendirileceğinin altını çizdi.

"Enerji firmaları, bunu yapmazlarsa devlet, onları kasaya (vergi talep edecek) davet edecek" diyen Nehammer, söz konusu büyük şirketlerin milyar avroluk kazanç elde ettiğini kaydetti.

Nehammer, gıda sektöründeki zincir marketlerin fiyat politikalarının daha şeffaf olması gerektiğini, hükümetin bu alanda düzenli olarak bilgilendirmede bulunacağını ancak buradaki firmalara doğrudan müdahalenin uygun olmadığını dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Werner Kogler de hayat pahalılığı karşısında büyük enerji firmalarının da katkı sunması gerektiğine işaret ederek, gelir seviyesi düşük kesimin rahatlatılması için bu adımın gerekli olduğunu kaydetti.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

Hayat pahalılığına ilişkin muhalefetin ısrarla katma değer vergisinin kaldırılması ya da düşürülmesine ilişkin talebinin hükümet tarafından göz ardı edilmesi, tepkilere yol açtı.

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), açıklanan önlemlerin getirisi olmayan ve etkisiz unsurlar olduğu eleştirisinde bulundu.

Etiketler : Rusya-Ukrayna Savaşı Bakanlar Kurulu Avusturya
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