  • BIST
    1291.29
  • Dolar
    7,6845
  • Euro
    9,0913
  • Altın
    466,3340
İstanbul
11 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırgızistan Başbakanı Caparov görevinden ayrıldı
Avusturya'da 3 haftalık karantina ilan edildi
Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'da sağlıkçılara saldıranlara sert tepki
Kızıldeniz'de Husiler'in yerleştirdiği bir deniz mayını tespit etti
Kurtulmuş: Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar
ABD'nin Savunma Bakan Vekili Miller: Tüm savaşlar bitmeli
Koronavirüste yeni hasta sayısı 3116 oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 250 bini geçti
AFAD, İzmir'deki depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı
Merkel'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması
Hamas: Direniş İsrail işgaline karşı mücadelesini sürdürmekte daha kararlı
Bahçeli'den İbrahim Metin ve Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı
Doğu Akdeniz'de Turgutreis-5 Tatbikatı yapıldı
Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lance Stroll'un
Sapkın FETÖ'cülerden kendini 'Mesih' ilan eden terörist elebaşı Gülen'e sahte doğum günü
Rus Barış Gücü Dağlık Karabağ'da devriyelere başladı
TBMM Azerbaycan'da yaşanan ihlalleri araştıracak
Başkan Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz
Akşam Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç vefat etti
Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı
Nahçıvan koridoru ile Türkiye-Orta Asya hattı kuruluyor
TOKİ'den konut rekoru: Sayı 980 bini geçti
Mesud Han: Türkiye, Müslüman dünyası için umudun merkezi
14 Kasım 2020 Cumartesi 23:04:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 23:05:00

Avusturya'da 3 haftalık karantina ilan edildi

Kaynak: İHA

ABONE OL

Avusturya'da artan korona virüs vakalarının ardından hükümet, salgınla mücadele kapsamında 3 hafta boyunca ülke genelinde sıkı karantina tedbirleri uygulama kararı aldı.

Avrupa'da korona virüs salgını hızla etkisini artırırken, birçok ülke sıkı karantina tedbirleri uygulamaya başladı. Avusturya'da günlük vaka sayısının 7 bini aşmasının ardından hükümet, Covid-19 önlemlerini büyük ölçüde sıkılaştırdı. Ülke genelinde 17 Kasım yerel saatle 00.00'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni önlemler, 6 Aralık yerel saatle 00.00'a kadar geçerli olacak.

Başbakan Sebatian Kurz yaptığı açıklamada, marketler, eczaneler, tütün satan dükkanlar, bankalar ve postaneler dışındaki tüm işletmelerin kapatılacağını aktardı. Kurz, anaokulları dahil bütün okulların geçici olarak kapatılacağını, üniversite ve liselerde olduğu gibi ilk ve ortaokullarda uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı. Vatandaşların, ise sadece işe gitmesi, market alışverişi yapması veya akrabalarını ziyaret etmesi gibi temel faaliyetler için evlerinden çıkmalarına izin verilecek.

Başbakan Kurz, ülke genelinde iki haftadır vaka sayılarının artmaya devam etmesi nedeniyle tedbirleri sıkılaştırdıklarını ifade ederek, yeni kısıtlamaların günün 24 saati geçerli olacağını açıkladı.

Kurz, vatandaşların karantina döneminde hane halkı dışında yalnızca en yakın akrabalar veya bakıcılar ile görüşülmesi çağrısında bulunarak, "Önümüzdeki haftalar için isteğim şu kimseyle tanışmayın! Her sosyal temas çok fazladır" ifadelerini kullandı. Kurz, Aralık ayı sonlarında yapılacak büyük tatil için önlemlerin zamanında gevşetilmesini umut ettiğini aktardı.

Kurz, gün içinde çocuklarına bakamayan ebeveynlerin çocuklarını okula göndermelerine izin verileceğine dair güvence verdi. Günlük vaka sayısının 7 binin üzerinde olduğunu kaydeden Başbakan Kurz, virüs bulaşan kişilerin yüzde 77'sinin nerede hastalığa yakalandığının uzmanlar tarafından tespit edilemediğini bu nedenle virüsün ülkede ilk görüldüğü Mart ayındakine benzer karantina uygulanacağını ifade etti.

YOĞUN BAKIMLARDA DOLULUK ORANLARI ARTTI

Avusturya'da yoğun bakım kapasitesinin 4'de 1'inden fazlası dolmuş durumda ve bu doktorların hangi hastaların yoğun bakım alınacağına ve hangilerinin alınmayacağına karar vermek için başlattıkları triyaj sistemine çok yakın bir seviyede bulunuyor. Sağlık Bakanı Rudolf Anschober ise yaptığı açıklamada, "Bu yüzden acil durum frenini çekmemiz gerekiyor. Bu bizim tek şansımız, hastanelerin çökmesini önlemek için son şansımız" dedi.

Avusturya'da son 24 saatte 7 bin 63 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 198 bin 291'e, son 24 saatte 85 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı bin 746'ya ulaştı.

Yasak Elma oyuncuları Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ilişkilerini bir adım öteye taşıdı... Aileleri devreye soktular

Yasak Elma oyuncuları Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ilişkilerini bir adım öteye taşıdı... Aileleri devreye soktular
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan yeni proje sürprizi... 'Çok mutluyum'

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan yeni proje sürprizi... 'Çok mutluyum'
Murat Boz ile birliktelik haberlerine Farah Zeynep Abdullah son noktayı koydu! 'İlişki yok arkadaşız'

Murat Boz ile birliktelik haberlerine Farah Zeynep Abdullah son noktayı koydu! 'İlişki yok arkadaşız'
Pınar Altuğ'dan acil kaçış...

Pınar Altuğ'dan acil kaçış...
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kumsalda romantik yemek! Adeta ikinci balayı...

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kumsalda romantik yemek! Adeta ikinci balayı...
Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi

Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi
Serdar Ortaç'ı duygulandıran olay... Çatışmada kaseti çıktı

Serdar Ortaç'ı duygulandıran olay... Çatışmada kaseti çıktı
Sinan Akçıl ve Tolgahan Sayışman yeni sektörlere göz kırptılar

Sinan Akçıl ve Tolgahan Sayışman yeni sektörlere göz kırptılar
Aşkın Tuna'nın şarkıcı oğlu Tunacan Tuna: Babamın izindeyim

Aşkın Tuna'nın şarkıcı oğlu Tunacan Tuna: Babamın izindeyim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER