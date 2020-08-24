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24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:57:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:00:00

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turuna Kovid-19 engeli

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu, 45 kişilik yazım kurulunda 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle askıya alındı, muhalifler İstanbul'da yapılan testlerinin tamamının negatif çıktığını bildirdi.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını yürüten eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, sabah yapılan ilk oturumun ardından heyetiyle BM'den ayrıldı.

Bahra, bu sabah üçüncü tur görüşmelerinin olumlu bir havada başladığını söyledi.

Bahra, "Müzakereler olumlu istişarelerle başladı. Tüm taraflardan heyet üyeleri toplantıların çekirdek gündemine ilişkin söz aldı. Anayasa Komitesi çalışmalarında mümkün olan en kısa zamanda ilerleme kaydedilmesi hususunda kararlıyız. Çünkü Suriye'deki halkımız gerçek bir acı ve sefalet ile karşı karşıya." dedi.

Komite toplantılarının başarıya ulaşması için Cenevre'de sonuna kadar hazır bulunacaklarını vurgulayan Bahra, Komite üyeleri arasında 3 kişide Kovid-19 vakası tespit edildiğinin kendilerine iletildiğini söyledi.

Bahra, Kovid-19 tespit edilenlerin Komitenin hangi kanadından olduğunun ve kimliklerinin kendilerine açıklanmadığını aktardı.

BM'nin tavsiyelerini ve İsviçre'deki Kovid-19 düzenlemelerini takip edeceklerini ifade eden Bahra, muhalefet heyetinin İsviçre'ye gelmeden önce İstanbul'da test yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını kaydetti.

Bahra ayrıca, İsviçre'ye gelişlerinde de diğer heyetlerle test yaptırdıklarını anımsattı.

- KOVİD-19 REJİM HEYETİNDE TESPİT EDİLDİ İDDİASI

Öte yandan, sivil toplum kuruluşlarını temsil eden 15 kişilik yazım ekibinin bir üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in kendilerine 3 üyede Kovid-19 çıktığını teyit ettiğini söyledi.

Muhalif kaynaklar ise Kovid-19 tespit edilen 3 kişinin Şam'dan gelen heyette yer aldığı konusunda ısrarcı.

BM'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Pedersen'in İsviçreli makamlarla yapacağı görüşmelerin ardından toplantıların devam edip etmeyeceğine karar vermesi bekleniyor.

İsviçre'deki Kovid-19 düzenlemelerine göre, Kovid-19 tespit edilen kişilerle temas edenlerin 10 gün karantinaya alınması gerekiyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de başta muhalifler olmak üzere heyet üyeleriyle buluşmuştu.

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden oluşan ve 15'er kişiden meydana gelen anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyeleri 9 ay gibi uzun bir aradan sonra bugün Cenevre'de yeniden bir araya gelmişti.

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