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22 Ekim 2020 Perşembe 07:05:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 07:05:00

Avustralya'nın başkentinde 104 gün sonra yeniden Kovid-19 vakası görüldü

Kaynak: AA

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Avustralya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en az etkilenen şehirlerden biri olan başkent Canberra'da, 104 gün sonra 1 kişide virüs tespit edildi.

Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) Sağlık Müsteşarı Dr. Kerryn Coleman, düzenlediği basın toplantısında, 9 Ekim’de yurt dışından Canberra’ya dönen 70’li yaşlardaki erkek diplomata Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Diplomatın Sydney üzerinden başkente geldiğini belirten Dr. Coleman, "Sydney Uluslararası Havaalanı'na indi ve özel bir araçla yolda mola vermeden Canberra'ya gitti." ifadesini kullandı.

ACT’de toplam 113 kişi virüse yakalanmış, 3 kişinin hayatını kaybettiği bölgede aylardır can kaybı olmamıştı.

Öte yandan, ülkede salgın başladığından bu yana virüse yakalanan 27 bin 458 Avustralyalıdan 24 bin 995’i sağlığına kavuştu.

Halen 240 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 817’si virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaletinde olmak üzere, NSW’de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

- Yeni Zelanda'da 2 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, yurt dışından dönen 2 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

Ülkedeki toplam 58 aktif vakanın tamamının karantinada olduğunu belirten Dr. Bloomfield, hastanelerde virüs tedavisi gören kimse bulunmadığını kaydetti.

Yeni Zelanda’da, virüse yakalandığı belirlenen 1914 kişiden 1831’i sağlığına kavuşmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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