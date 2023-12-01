Avustralya'dan Kuzey Kore'ye casus uydu yaptırımı

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin, Kuzey Kore'ye yaptırım uygulayan ABD, Japonya ve Güney Kore'ye katılma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Avustralya, Kuzey Kore'nin 21 Kasım'da bölgemizdeki güvenlik ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye atan uydu fırlatma eylemini kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, ülkeye Konseyin kararlarına uyma çağrısı yapıldı.

ABD, Japonya ve Güney Kore ile koordinasyon içinde hazırlanan yaptırımlar kapsamında Avustralya'nın, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve uydu fırlatmasıyla bağlantılı 7 kişi ve bir kuruluşa mali yaptırımlar ve seyahat yasakları uygulayacağı bildirildi.

Avustralya'nın Kuzey Kore'nin silah geliştirmesini yavaşlatmak ve tedarik ağları üzerinde baskıyı artırmak için müttefikleriyle birlikte çalışacağı belirtilen açıklamada, tüm ülkelere, Kuzey Kore'nin ihlallerine karşılık BM Güvenlik Konseyi yükümlülüklerine riayet etme çağrısında bulunuldu.

KUZEY KORE'NİN CASUS UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİ



Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak nitelendirmişti.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesini yapmış ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

Kuzey Kore, 21 Kasım'da güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlatmış, ülke yetkilileri, "Malligyong-1" uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştiğini kaydetmişti.