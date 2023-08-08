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08 Ağustos 2023 Salı 18:33:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 18:33:00

Avustralya'dan Filistin kararı: İşgal tanımı yeniden kullanılacak! Filistin karardan memnun

Kaynak: AA

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Avustralya, resmi yazışmalarda yeniden "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını kullanacağını bildirdi. Filistin, Avustralya'nın "Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını kullanma ve İsrail yerleşimlerini "yasa dışı" kabul etme kararını duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

Avustralya, resmi yazışmalarda yeniden "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını kullanacağını bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Parlamentoya yaptığı açıklamada, bu kararın "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile İngiltere, Yeni Zelanda ve BM gibi kilit ortakların tutumuyla da uyumlu" olduğunu söyledi.

Wong, resmi yazışmalarda "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımının yeniden kullanılmaya başlanmasıyla Batı Şeria'nın İsrail tarafından işgal altında olduğunu kabul ettiklerini vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da Avustralya'nın bu kararını ve barış sürecindeki çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

AVUSTRALYA'NIN BATI KUDÜS KARARI

Avustralya hükümeti, 2018'de bir önceki hükümet döneminde alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını 18 Ekim 2022'de geri aldığını duyurmuştu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, önceki hükümetin kararını "tek taraflı ve tehlikeli bir adım" diye nitelemişti.

Wong, ülkesinin, "İsrail ve gelecekteki Filistin'in uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm arayışına bağlı olduğunu" belirtmişti.

FİLİSTİN KARARDAN MEMNUN

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avustralya hükümeti, "Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını tüm literatüründe kullanmaya başlayacağını ve bunun yanı sıra İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre "yasa dışı" kabul edeceğini vurguladı.

Bakanlık, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un ülkesinin Yahudi yerleşim birimleri konusundaki tutumuna ilişkin Mecliste yaptığı konuşmayı memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Avustralya'nın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı olan tutumundaki bu önemli gelişmeye ve başta iki devletli çözüm ilkesi olmak üzere uluslararası barış referansları uyarınca barış sürecini yeniden canlandırmayı amaçlayan uluslararası çabalara desteğine olumlu bakıyoruz."

Bakanlık ayrıca Avustralya hükümetinden "Filistin devletini gecikmeden veya tereddüt etmeden tanımasını" istedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin "işgal altındaki Filistin toprakları" kavramını kullanacağını ve "uluslararası hukuka göre yasa dışı İsrail yerleşim birimlerine" itirazını yoğunlaştıracağını belirtmişti.

Etiketler : avustralya filsitin israil
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