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02 Kasım 2022 Çarşamba 16:29:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 16:29:00

Avustralya'dan, ABD'nin B-52 konuşlandırma planına 'eğitim' açıklaması

Kaynak: AA

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Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, "Bu uçaklar Avustralya'ya 1980'den beri geliyor, 2005'ten beri de burada eğitim yapıyorlar." dedi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Çin'in tepkisini çeken, ABD'nin Avustralya'nın kuzeyine konuşlandırmayı planladığı nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarının bölgeye 1980 yılından bu yana eğitim için geldiklerini belirterek, kararın "provokatif" olmadığını kaydetti.

Bakan Marles, "ABD'nin B-52 bombardıman uçaklarının Avustralya'ya konuşlandırılma ve askeri tesisleri geliştirme planına" dair basına konuştu.

Nükleer füze kapasiteli uçakların konuşlandırılmasının "provokatif" olup olmadığı sorusu yöneltilen Richard Marles, "Bence herkes burada derin bir nefes almalı. Bu uçaklar Avustralya'ya 1980'den beri geliyor. 2005'ten beri de burada eğitim yapıyorlar. Tüm bunlar 2017'de kurulan bir girişimin parçasıdır." ifadelerini kullandı.

ABD ile savunma eğitimleri yaptıklarına, bunu da ABD uçaklarıyla yaptıklarına dikkati çeken Marles, ABD'nin Tindal Hava Üssü'ndeki yatırımlarının Avustralya için de önemli faydaları olduğunu dile getirdi.

Bazı Avustralyalı uzmanlar, ülkede artan ABD varlığının ABD-Çin mücadelesinde Avustralya'yı daha fazla hedef haline getirdiği görüşünde.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise ABD'nin bu girişiminin silahlanma yarışını artırabileceği uyarısı yapmıştı.

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin "Four Corners" programında yayımlanan raporda, ABD'nin, Avustralya'nın kuzeyinde yer alan Tindal Hava Üssü'ne 6 adet B-52 bombardıman uçağı konuşlandırmayı planladığı ortaya konulmuştu.

Etiketler : avustralya çin abd savunma
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