  • BIST
    1093.01
  • Dolar
    7,6493
  • Euro
    9,0031
  • Altın
    469,1190
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yüz yüze eğitim başladı, maske takmak istemeyen öğrencilerimiz için uzmanlardan öneriler geldi
Luis Suarez'e flaş soruşturma: Sınav sorularını çaldı
Bayraktar İHA'larla ilgili en kritik soruyu canlı yayında cevapladı!
Galatasaray iki transferi resmen açıkladı!
KKTC Acil Durum Hastane açılışında sona yaklaşıldı
Demet Akalın sosyal medyanın diline düştü: İnsan mısın be kızım!
ABD'den Afrika ülkesine 'İsrail' şantajı
İstanbul'da Amerikalı gazeteci'nin sır ölümü!
"Türk diasporasını asimilasyondan korumak bütüncül bir strateji ile mümkündür"
Van'da koronavirüs denetimi: Tedbirlere uymayan 74 toplu taşıma aracına 30 bin lira ceza
Bakan Albayrak açıkladı... Ekonomimiz üçüncü çeyrekte güçlü bir yükseliş sinyali verdi
Rum yönetiminin Türkiye'ye karşı tutumu AB'yi çılgına çevirdi: İzlediği yol uygun değil hatta aptalca
Yalçın Ayhan, futbolu bıraktı
Avustralya'da 90 balina öldü!
Denizlispor'dan açıklama: 1-2 transfer daha yapacağız
Vatandaşlar ihbar etti! Parktaki ağaç altında ölü bulundu
Gözlerin çevrildiği koronavirüs aşısıyla ilgili Rusya'dan flaş açıklama: 15 Ekim'e kadar tamamlayaca ...
Katar Emiri Şeyh Temim'den BM'ye çağrı
Türkiye ve Yunanistan arasında 5. görüşme bugün
Rusya'da koronavirüs vakaları 1 milyon 115 bini geçti
Gökyüzünden adeta kuş cesetleri yağdı!
Fenerbahçe golcüsünü buldu! Samatta bugün İstanbul'a geliyor
Cezayir'den Fransız medyasına 'belgesel' tepkisi
Bakan Ziya Selçuk'tan özel okul açıklaması: Cezaların hayata geçirilmesi söz konusu
22 Eylül 2020 Salı 12:28:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 12:28:00

Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalardan en az 90'ı öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan en az 90'ı öldü. Deniz biyologları balinaları kurtarma görevinin günler alabileceğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Tazmanya Denizcilik Koruma Programı görevlilerinin pazartesi gecesinden bu yana çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 270 balinanın üçte biri can verdi.

Yaklaşık 40 kişiden oluşan kurtarma ekibinin öte yandan 25 balinayı sığ sulardan çıkarmayı başardığı, daha fazlasına açık denize kadar eşlik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Balinalar Macquarie Heads bölgesinde 3 grup halinde bulunmuştu.

Deniz biyologları balinaları kurtarma görevinin günler alabileceğini belirtiyor.

Bölgede balinaların karaya vurmasının yaygın olduğu ancak bu sayıda balinaya 10 yılı aşkındır rastlanmadığı ifade ediliyor.

Yeni Zelanda'da 2018 yılında 200'den fazla pilot balina, bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER