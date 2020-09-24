Tazmanya Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri Müdürü Nic Deka, düzenlediği basın toplantısında, dördüncü gününe giren balinaları kurtarma operasyonundaki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Devam eden çalışmalarda sığ sularda kumlara saplanan 70 balinanın kurtarılarak başarıyla denize döndürüldüğünü ancak 380 balinanın kurtarılamadığını aktaran Deka, 20 balinanın bugün serbest bırakılacak kadar güçlü göründüğünü söyledi.

Deka, iyi durumdaki memelileri denize döndürmek için zaman karşı yarıştıklarını belirtti.

- Dört balina uyutulabilir

Basın toplantısına katılan Deniz Koruma Projesi'nde yaban hayatı koruma biyoloğu olarak görev yapan Kris Carlyon, durumları belirsizliğini koruyan 4 balinanın uyutulabileceğini dile getirdi.

Söz konusu balinaların durumlarının bir veteriner tarafından değerlendirildiğini aktaran Carlyon, ‘‘Onlara bir şans verdik, serbest bırakmaya çalıştık, iyi iş çıkarmadılar. Bu tamamen kendilerinin içinde buldukları durumdan kaynaklanıyor. İyi gitmiyorlar, bu yüzden en insancıl eylem uyutmaktır." ifadelerini kullandı.

- Balina leşleri çevre sağlığını riske atabilir

Balinaları kurtarma operasyonunun hemen ardından leşleri toplamak için çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Deka, "Önümüzdeki birkaç gün için odak noktamız leşlerin dağılmasını kontrol altına almaya çalışmak olacak çünkü balinalar çürümeye başladıkça şişip yüzecekler, rüzgar ve gelgitlerle sürüklenecekler. Bu kadar çok sayıda hayvanın çürümesi, limanın bazı kısımlarındaki oksijen seviyelerini düşürerek, buralardaki deniz yaşamını etkileyebilir." dedi.

Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kaldığı belirlenen 270 balinayı kurtarma çalışmaları sürerken, dün bölgeye yaklaşık 7 ila 10 kilometre uzaklıkta 200 balinanın daha karaya oturduğu açıklanmıştı.

Batı Avustralya'nın Dunsborough bölgesinde 1996 yılında 320 pilot balina karaya vurmuştu.





