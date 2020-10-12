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12 Ekim 2020 Pazartesi 07:22:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 07:23:00

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı kaydedilmedi

Kaynak: AA

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Avustralya'nın Victoria eyaletinde 15, Yeni Güney Galler'de (NSW) 6 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Kovid-19'un en fazla etkili olduğu Victoria Eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında yeni vaka sayıları ve 19 Ekim'de hafifletilmesi planlanan yasaklarla ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatteki verilere göre, eyalette Kovid-19'dan can kaybı yaşanmadığını açıklayan Başbakan Andrews, ancak 15 kişinin daha virüse yakalanmasının beklenenden daha yüksek bir rakam olduğunu söyledi.

Başbakan Andrews, eyaletteki Kovid-19 yasaklarını ortadan kaldırmayı öngören yol haritası kapsamında, 19 Ekim'de üçüncü aşamaya geçilecek hafifletilmelerin yapılabilmesi için 14 günlük yeni vaka sayılarındaki ortalamanın 5 olmasını şart koşmuştu.

Çift haneli rakamlarda seyreden yeni vakalar, söz konusu hedefe ulaşılamayacağını ortaya koyarken, Victoria eyaletinde bugünkü verilere göre 14 günlük ortalama 9,9 olarak kaydedildi.

Vatandaşların aylardır kapalı kalmanın zorluğunu yaşadıklarının bilincinde olduğunu hatırlatan Başbakan Andrews, hafifletme kararı alınmasının şartı olarak belirlenen günlük yeni vaka ortalamasının mevcut şartları dikkate alarak gözden geçirilebileceği sinyalini verdi.

Avustralya'da virüse yakalandığı belirlenen 27 bin 279 kişiden 24 bin 855'i sağlığına kavuşurken, 810'u Victoria'da, 53'ü NSW'de, 13'ü Tazmanya'da, 9’u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'da, 4’ü Güney Avustralya'da, 3'ü de Avustralya Başkent Bölgesi'nde olma üzere ülke genelinde 898 Avustralyalı hayatını kaybetti.

- Victoria'daki okullar yüz yüze eğitime başladı

Kovid-19 nedeniyle aylardır uzaktan eğitim veren Victoria'daki okullar bugünden itibaren sınıf ortamında eğitime başladı.

Binlerce öğrenci yaklaşık 6 ay sonra okullarına kavuşurken, 8, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri bir süre daha uzaktan eğitime devam edecek.

Eyaletteki eğitim müfredatı kapsamında 2020 eğitim yılının dördüncü dönemini sınıf ortamında tamamlayacak öğrenci ve öğretmemelerin, Kovid-19 güvenlik tedbirleri kapsamında okullarında maske takmaları gerekiyor.

- Eyaletteki maske kuralları değiştirtildi

Melbourne kentinde 19 Temmuz'dan bu yana uygulanan zorunlu maske takma uygulamasında bazı değişiklilere gidildi.

Yeni değişiklikler kapsamında, daha önce bandana, eşarp veya benzeri bir malzemeyle ağız ve burunu kapatma yeterli görülürken bugünden itibaren şeffaf yüz kalkanı dahil söz konusu malzemeler yerine maske kullanılma zorunluğu getirildi.

Kovid-19'a karşı ağızı ve burunu kapatan üç katlı yüz maskesinin en iyi koruyan maske türü olduğunu belirten Victoria Sağlık Bakanlığı, maske takmadan sokağa çıkanlara verilen 200 dolar para cezasının halen yürürlükte olduğunu hatırlattı.

- Yeni Zealand'da yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki test sonuçlarında Kovid-19 vakasına rastlanılmadı.

Ülkedeki toplam 45 aktif vakadan tamamının karantinada tutulduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19'lu bulunmadığını kaydetti.

Son günlerde toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmeyen Yeni Zelanda'daki aktif vakaların tamamı yurt dışından ülkeye dönelerden oluşuyor.

Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1871 kişiden, 1801'i sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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