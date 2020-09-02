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02 Eylül 2020 Çarşamba 07:21:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 07:22:00

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 663'e çıktı

Kaynak: AA

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Avustralya'da Kovid-19'dan en fazla can kaybı ve vaka sayısını kaydedildiği Victoria eyaletinde son 24 saatte 90, Yeni Güney Galler'de (NSW) 17, Queensland'da 2 kişiye daha virüs teşhisi konulmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 25 bin 939'a, iyileşenlerin sayısı da 21 bin 498'e çıktı.

Avustralya’nın Victoria eyaletinde 6 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 663’e yükseldi.

Öte yandan Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği Victoria eyaletindeki can kaybı 576’ya çıkarken Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı da 663’e yükseldi.

Ülkedeki 2 bin 915 aktif vakadan 26’sı yoğun bakımda olmak üzere 450’si çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Son haftalarda can kaybı yaşanmayan NSW'de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

-Victoria hükümeti meclisten olağanüstü hali uzatma yetkisi aldı

Avustralya’daki toplam 25 bin 939 vakadan 19 bin 240’ının, 663 can kaybının da 576’sının kaydedildiği Victoria eyaletindeki olağanüstü hal uygulamasının gerekli görüldüğünde 6 ay daha uzatılması için hükümet meclisten yetki aldı.

Victoria Eyalet Parlamentosu’nda yapılan oylamada, Victoria Yeşiller Partisi’nin desteğini alan Başbakan Daniel Andrews yönetimindeki İşçi Partisi hükümeti, 13 Eylül’de sona erecek olağanüstü hal uygulamasını, virüsün yayılmaya başlaması durumunda yeniden uygulamaya koyabilecek.

Kovid-19’un yayılmasını durdurmaya yönelik Victoria eyaletinde 2 Ağustos’ta ‘‘felaket durumu’’ ilan edilmiş ve eyaletin başkenti Melbourne’da 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının yanı sıra 4. seviyedeki kısıtlamalar yürürlüğe konulmuştu. Victoria eyaletindeki yasaklardan bir kısmının 13 Eylül’de sona ermesi ve bazı sıkı yasakların da hafifletilmesi bekleniyor.

- Başbakan Morrison eyalet sınırların açılmasını istedi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Victoria, NSW ve Queensland eyaletleri dışında yeni vaka kaydedilmeyen ülkede, aylardır kapalı tutulan eyaletler ve bölgeler arası sınırların Noel’den önce açılmasını istedi. Federal Parlamento’da yaptığı konuşmada, eyalet ve bölge hükümetlerine yıl sonuna kadar sınırlarını yeniden açmak için birlikte çalışma çağrısında bulunan Başbakan Morrison, "Bizim yapmamız gereken şey, Avustralyalılara Noel'e kadar bir araya gelebileceklerini bildirmek." ifadelerini kullandı.

Avustralya’daki Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını kapatan eyalet hükümetleri, zorunlu haller dışından Avustralyalıların eyaletler arasındaki dolaşımına izin vermiyor.

-Yeni Zelanda’da 5 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, ülkedeki günlük vaka sayılarını açıkladığı basın toplantısında, 5 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle hastalanan 3 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 129’a düştüğünü belirten Dr. Bloomfield, aktif vakalardan 2’si yoğun bakımda olmak üzere 7 Yeni Zelandalının çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.

Ülkede virüsün görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen 777 bin 560 testte virüse yakalandığı belirlenen 1757 kişiden 1606’sı iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

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