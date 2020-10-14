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14 Ekim 2020 Çarşamba 07:40:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 07:41:00

Avustralya'da Kovid-19'dan 5 kişi daha hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Avustralya'da salgının merkezi haline gelen Victoria eyaletinde 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 904'e yükseldi.

Ülkede salgında en fazla can kaybı ve vakanın kaydedildiği Victoria eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatteki 16 binden fazla testin sonucuna göre 7 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu açıkladı.

Andrews, yaşları 70 ile 90 arasında değişen 3’ü kadın 5 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Yeni can kayıplarıyla eyalette virüsten ölenlerin sayısının 816’ya yükseldiğini belirten Andrews, vaka sayısının tek haneye inmesinin sevindirici olduğunu ancak tedbiri elden bırakmayacaklarını dile getirdi.

Diğer eyalet ve bölgelerde son dönemde Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmezken Victoria’daki can kayıplarıyla ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 904’e ulaştı.

- YENİ ZELANDA’DA İKİ KİŞİYE KOVİD-19 TANISI KONULDU

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve Bangladeş’ten ülkeye dönen iki kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ülkedeki 40 aktif vakanın karantinada tutulduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19’lu bulunmadığını bildirdi.

Son haftalarda Yeni Zelanda’daki aktif vakaların tamamı yurt dışından dönenlerden oluşuyor.

Yeni Zelanda’da virüse yakalandığı belirlenen 1874 kişiden 1809’u sağlığına kavuşmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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