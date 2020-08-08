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08 Ağustos 2020 Cumartesi 07:50:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 07:52:00

Avustralya'da Kovid-19'dan 12 kişi daha hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Avustralya'nın Melbourne kentinde 12 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülke genelindeki can kaybı 278'e yükseldi.

Virüsün ortaya çıkmasından bu yana gerçekleştirilen 4 milyon 720 binden fazla testin sonuçlarına göre Kovid-19 nedeniyle hastalanan 20 binden fazla Avustralyalıdan, 11 bin 315’i sağlığına kavuşmuş durumda. Halen 8 bin 566 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 51’i yoğun bakımda olmak üzere, 632 Avustralyalı çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

-Yeni Zelanda’da son üç günde virüs kaydedilmedi

Ülkedeki Kovid-19 vaka sayılarını güncelleyen Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son üç gündür 12 binden fazla kişiye yapılan testlerde, virüse rastlanılmadığını açıkladı.

Ülkedeki toplam 23 aktif vakanın değişmediğini ve tüm aktif vakaların otellerde karantinada tutulduğunu aktaran Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını kaydetti.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ve 99 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 1569 kişiden 22’si hayatını kaybetmişti.

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