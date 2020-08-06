  • BIST
    1091.8
  • Dolar
    7,0739
  • Euro
    8,4788
  • Altın
    465,9860
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i ikna etti!
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona dayandı
Terör örgütü PKK, 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı, HDP'den de feminist gruplardan da ses yok
Hindistan'da Kovid-19 hastanesinde yangın: 8 öldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
"Hiroşima, ‘yanlışı tekrar etmeme' kararlılığımızın nişanesi olmalı"
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar
Konya İl Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19'la ilgili iddialara yönelik açıklama
Kovid-19 karantinasında kadınlar erkeklerin 4 katı ücretsiz iş yaptı
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt
Beyrut'taki faciayla ilgili korkunç şüphe
Alman devi batıyor!
Bölgesel yasaklar geliyor!
Skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
Bir aşiret PKK'ya direniyor! Orayı ele geçirdiler
KKTC Başbakanı Tatar Duyurdu: Başkan Erdoğan talimat verdi
Gannuşi'den çarpıcı çıkış: Tunus'taki demokrasi ve özgürlük bazı Arap ülkelerini endişelendiriyor
Başkan Erdoğan 'Bu bizim Mete' demişti: Yeni görevi belli oldu
TSK'da görev yerleri belli oldu
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, aktiflerini 22 milyar TL'ye yükseltti
Mobilya sektörü temmuzda 347 milyon dolarlık ihracat yaptı
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Bize karşı yapılan utanç verici bir şeydi
Manchester United ve Inter adını çeyrek finale yazdırdı
Göksel Gümüşdağ: Havai fişeklerin görüntüleri alındı, UEFA'ya bildireceğiz
06 Ağustos 2020 Perşembe 07:02:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 07:03:00

Avustralya'da Kavid-19 vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 8 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 255'e, virüse yakalananların sayısı da 19 bin 927'ye yükseldi.

Melbourne’da üçüncü kategoriden 4. seviyeye yükseltilen yasaklar uyarınca kentte 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının yanı sıra, düğünler yasaklandı, cenaze törenlerinin 10 kişinin katılımıyla yapılamasına izin verildi. Kafe ve restoranlar paket servisine açık olduğu kentte, tüm öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Hane başına sadece 1 kişinin evine 5 kilometre mesafede alışveriş yapabilecek ve dışarıdaki egzersiz günde 1 saatle sınırlandırıldı.

-Virüsten ölenlerin çoğunluğu yaşlı bakım evlerinden
İlk virüs tanısının 25 ocakta ilk can kaybının ise 1 martta yaşandığı Avustralya’da, virüsün yaşlı bakım evlerine sıçraması üzerine Kovid-19’dan ölenlerin sayısında da artış yaşanmasına neden oldu. Resmi verilere göre ülke genelinde hayatını kaybeden 255 kişiden, 165’inin yaşlı bakım evlerinde kaldığı biliniyor. Hali hazırda ülkedeki 8 bin 169 aktif vakadan 815’ini yaşlı bakım evi sakinleri oluşturuyor.

-Yeni Zelanda’da yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi

Yeni Zelanda Genel Sağlığı Direktörü Ashley Bloomfield, düzenlediği basın toplantısında 5 binden fazla kişiye yapılan testlerde, Kovid-19 vakasına rastlanılmadığını söyledi.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 23 olduğunu ve tüm vakaların otellerde karantinada tutulduğunu belirten Bloomfield, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını hatırlattı.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ve 97 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 1569 kişiden 22’si hayatını kaybetmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER