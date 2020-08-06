Avustralya'da Kavid-19 vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Melbourne’da üçüncü kategoriden 4. seviyeye yükseltilen yasaklar uyarınca kentte 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının yanı sıra, düğünler yasaklandı, cenaze törenlerinin 10 kişinin katılımıyla yapılamasına izin verildi. Kafe ve restoranlar paket servisine açık olduğu kentte, tüm öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Hane başına sadece 1 kişinin evine 5 kilometre mesafede alışveriş yapabilecek ve dışarıdaki egzersiz günde 1 saatle sınırlandırıldı.



-Virüsten ölenlerin çoğunluğu yaşlı bakım evlerinden



İlk virüs tanısının 25 ocakta ilk can kaybının ise 1 martta yaşandığı Avustralya’da, virüsün yaşlı bakım evlerine sıçraması üzerine Kovid-19’dan ölenlerin sayısında da artış yaşanmasına neden oldu. Resmi verilere göre ülke genelinde hayatını kaybeden 255 kişiden, 165’inin yaşlı bakım evlerinde kaldığı biliniyor. Hali hazırda ülkedeki 8 bin 169 aktif vakadan 815’ini yaşlı bakım evi sakinleri oluşturuyor.



-Yeni Zelanda’da yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi



Yeni Zelanda Genel Sağlığı Direktörü Ashley Bloomfield, düzenlediği basın toplantısında 5 binden fazla kişiye yapılan testlerde, Kovid-19 vakasına rastlanılmadığını söyledi.



Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 23 olduğunu ve tüm vakaların otellerde karantinada tutulduğunu belirten Bloomfield, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını hatırlattı.



Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ve 97 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 1569 kişiden 22’si hayatını kaybetmişti.













