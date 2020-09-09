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09 Eylül 2020 Çarşamba 07:37:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 07:38:00

Avustralya'da 93 kişi Kovid-19'a yakalandı, 11 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Avustralya'da 93 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulurken, Victoria eyaletinde 11 kişinin virüsten ölmesiyle ülke genelindeki can kaybı 781'e yükseldi.

Victoria’da 76, Yeni Güneye Galler'de (NSW) 9, Queensland’da 8 kişi daha virüse yakalanırken, Kovid-19’un en fazla can kaybı ve vaka sayısı yaşanmasına neden olduğu Victoria eyaletinde 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Son 24 saatteki ölümlerle birlikte Victoria’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 694’e, ülke genelindeki can kaybı da 781’e çıktı.

Son haftalarda virüs nedeniyle can kaybı yaşanmayan NSW'de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Avustralya’da virüsün görülmeye başladığından bu yana gerçekleşen 6 milyon 730 binden fazla testin sonucuna göre, Kovid-19’a yakalanan 26 bin 468 Avustralyalıdan 22 bin 719’u sağlığına kavuşurken, 2 bin 13 aktif vakadan 29’u yoğun bakımda olmak üzere 264 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un, Avustralyalıların gelecek yılın başından itibaren Kovid-19 aşısına ücretsiz ulaşacağını açıkladığı aşı çalışmasının durdurulduğu bildirildi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı çalışmaları yürüten ilaç şirketi AstraZeneca tarafından yapılan açıklamaya göre, klinik denemelerde üçüncü aşamada olan potansiyel aşının denendiği İngiliz bir katılımcıda ciddi yan etkiler görülmesi üzerine çalışmalara ara verildi.

Yan etkilerin ne olduğu henüz açıklanmadı ancak şirketin açıklamasında, "Güvenlik verilerini gözden geçirmek için çalışmalara ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Morrison, iki gün önce yaptığı açıklamada, aşının halka sunulmadan önce güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmasının yanı sıra zorunlu tüm yasal gereklilikleri karşılaması durumunda, ilaç firmalarıyla vardıkları 1,7 milyar dolarlık anlaşmalar kapsamında Avustralyalıların 2021’de Kovid-19 aşısını ücretsiz yaptırabileceklerini duyurmuştu.

Morrison, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs aşısını tüm vatandaşlarına ücretsiz ulaştırabilmek için, aşının üretim lisansının sahibi İngiliz-İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca ile anlaştıklarını 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamada ilan etmişti.

- Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki 8 bin 363 testin sonucuna göre 6 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 125’e çıktığını açıklayan Dr. Bloomfield, aktif vakalardan 2’si yoğun bakımda olmak üzere 4 Yeni Zelandalının çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Ülkede Kovid-19’un görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1788 kişiden 1639’u sağlığına kavuşurken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

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