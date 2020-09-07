Avustralya'da 45 Kovid-19 vakası kaydedildi, 9 kişi hayatını kaybetti

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve uzatılan Kovid-19 yasaklarıyla ilgili gelen eleştirileri cevapladı.

Kovid-19 salgınını durdurmak amacıyla 2 Ağustos’ta ilan edilen eyalet genelindeki "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne’daki sokağa çıkma yasağını da kapsayan sıkı yasakların, 28 Eylül’e kadar uzatılmasının gerekli olduğunu savunan Başbakan Andrews, hükümetinin uyguladığı önlemlerle "önemli başarılar" elde ettiğini söyledi.

Eyalette 5 Ağustos’ta 725’e yükselen Kovid-19 vakalarının dün 63’e, bugünde 41’e düşmesini, alınan önlemlerin işe yaramasına delil olarak gösteren Başbakan Andrews, ''Eyaleti yavaş, güvenli bir şekilde açarak sürekli açık kalmasını sağlayacağız.'' dedi.

Yasakların kaldırılarak normal hayata dönülmesini savunan Avustralyalıların, geçtiğimiz hafta Melbourne ve Sydney kentlerinde düzenledikleri gösterilere müdahale eden polis, bazı göstericileri gözaltına almıştı.

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Bugün 9 kişinin daha virüsten hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 675’e yükselirken, günlük Kovid-19 vakalarının 5 Ağustos’ta 725’ye çıktığı Victoria’da, kaydedilen 41 yeni vakanın son 10 haftanın en düşük rakamı olduğu açıklandı.

Yürürlükteki sıkı tedbirlerinin iki hafta daha uzatıldığı Victoria’da bundan önceki en düşük vaka sayısı 26 Haziran’da 30 kişiye virüs tanısı konulmasıyla gerçekleşmişti.

Öte yandan Kovid-19’dan can kaybının 762’ye çıktığı Avustralya’nın, son günlerde can kaybı yaşanmayan eyaletleri, Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.



Avustralya genelinde gerçekleşen 6 milyon 657 binden fazla testin sonucuna göre Kovid-19 teşhisi konulan 26 bin 319 kişiden, 22 bin 462’si sağlığına kavuşurken, 2 bin 182 aktif vakanın 311’i çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

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Başbakanlığın resmi sayfasından yazılı açıklamada bulunan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ilaç firmalarıyla vardıkları 1,7 milyar dolarlık anlaşmalar kapsamında Avustralyalıların 2021’de Kovid-19 aşısını ücretsiz yaptırabileceklerini duyurdu.

İlaçların halka sunulmadan önce güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmasının yanı sıra zorunlu tüm yasal gereklilikleri karşılaması gerektiğini hatırlatan Başbakan Morrison, "Avustralyalılar, denemeler başarılı olursa 2021'de Kovid-19 aşısına ücretsiz erişim elde edecekler." ifadelerini kullandı.

Başbakan Morrison 19 Ağustos’ta yaptığı açılamada, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını tüm vatandaşlarına ücretsiz ulaştırabilmek için, aşının üretim lisansının sahibi İngiliz-İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca ile anlaştıklarını duyurmuştu.

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Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleşen 3 bin 991 testin sonucuna göre 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeni vakaların karantinaya alındığını ve ülkedeki aktif vaka sayısının 118’e çıktığını açıklayan bakanlık, aktif vakalardan 1’i yoğun bakımda olmak üzere 4 Yeni Zelandalının çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.



Ülkede Kovid-19’un görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1776 kişiden 1634’ü sağlığına kavuşurken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.





