Avustralya’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatının ardından dünyanın dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılınmaya devam ediyor. Avustralya’nın Sidney kentindeki Auburn Gelibolu Camii’nde bugün Cuma namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı.

Namaz öncesi Sidney İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Bilal Aksoy bir konuşma yaptı. Milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Aksoy, şehit edilen Muhammet Mursi ve ailesi başta olmak üzere tüm Müslüman âlemine başsağlığı diledi.

İHA