Avustralya, Belçika ve Katar'da Mursi için cenaze namazı kılındı

Avustralya’nın Melbourne ve Sydney kentlerinde yatsı namazında bir araya gelen Avustralyalı Müslümanlar, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Avustralya’da faaliyet gösteren Müslüman kuruluşlar, Mısır’ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ve mahkeme salonunda hayatını kaybeden merhum Cumhurbaşkanı Mursi için Melbourne’daki Newport ve Sydney’deki Auburn Gelibolu Camisi’nde cenaze namazı organize etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Auburn Gelibolu Camisi’nde yatsı namazının ardından Avustralya Müftüsü Dr. İbrahim Ebu Muhammed tarafından kılınan gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Newport Camisi’ndeki cenaze namazına katılmak için gelen İslami kuruluşların temsilcileri ise yatsı namazı sonrasında düzenlenen anma programında yaptıkları konuşmalarda Mursi’nin İslam dünyasına rol model olduğundan, mücadelesinden ve adaletsizliğe boyun eğmemesinden örnekler verdi.

Victoria İslam Konseyi Genel Sekreteri ve Mısır kökenli Avustralyalı Mohammad Helmy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Mısırlılar için değil dünyadaki tüm Müslümanlar için üzücü bir gün olduğunu söyledi.

"Hiç kimsenin karşısında eğilmedi ve öylece şehit oldu"



Hayatı, mücadelesi ve dik duruşuyla İslam alemine örnek olan Mursi’nin açtığı yolda yürümenin önemine dikkati çeken Helmy, "Sadece Mısırlıların gözünde değil dünyadaki birçok insanın gözünde, özgürlüğün, sabrın, dayanıklılığın, direnmenin, prensip ve değerlerine sahip çıkmanın simgesi olmuş bir isim. Bunları yaptı, buna hayatını verdi, güçlü bir insan olarak öldü, hiçbir şeyin ve kimsenin karşısında eğilmedi ve böylece şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mursi için yayımladığı başsağlığı mesajının Mısırlılar açısından çok anlamlı olduğunu dile getiren Helmy, "Bence bu çok önemli, dünya genelindeki Mısırlılar adına Muhammed Mursi’nin ölümünden dolayı dünyada tek başsağlığı mesajı yayınlayan devlet başkanı olan Başkan Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya Türk toplumu adına yaptığı konuşmada Mursi’nin ölümünü anmak için değil şehadetini kutlamak için geldiklerini hatırlatan Kazım Ateş, "Her bir şehit sonrasında İslami mücadele, barış, kurtuluş, adalet ve özgürlük filizleri gittikçe yeşerecektir. Muhammed Mursi, ne mutlu ona ki o da Allah’a kavuştu, yüksek mertebelere ulaştı." dedi.

Öte yandan, Türkiye’nin Sydney ve Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından yapılan açıklamalara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Avustralya genelindeki tüm camilerde cuma günü, Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Belçika



Belçika'daki Diyanet Vakfı camilerinde de Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Belçika genelinde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Katar

Muhammed Mursi için Katar'ın başkenti Doha'da da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Doha'daki Muhammed Bin Abdulvahhab Camisi'nde kılınan namaza çok sayıda Katarlının yanı sıra bu ülkede yaşayan yabancı uyruklu kişiler katıldı. Aynı camide bugün yatsı namazından sonra Mursi için bir kez daha gıyabi cenaze namazı kılınacağı aktarıldı.

(AA)