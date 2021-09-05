Avrupa'nın hızla sınavı

Avrupa trafikteki hız limitlerini tartışıp, farklı ve radikal uygulamaları devreye alıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te hız limitinin 30 km/s olarak belirlenmesinin yankıları devam ediyor. Bisiklet ve yürümeyi özendirip, trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen uygulama aynı zamanda şehir içindeki emisyonları da azaltmayı planlıyor. Geniş bir metro ağına sahip olan Paris'te başlayan hız sınırlamalarıyla toplu taşımanın daha yoğun kullanılması planlanırken, en büyük tepkiyi ise taksiciler verdi.

YÜZDE 60 DESTEKLEDİ

Yürüme hızına yakın bir sınır olan 30 km/s hızla gitmenin bir anlamı olmadığını belirten taksiciler, "Yolcular doğal olarak yürüyerek aynı zamanda ulaşacakları taksilere binmek istemiyor" diyor. Paris'te en çok ziyaretçi çeken Champs Elysees gibi birkaç ana caddede 50 km/s olarak uygulanan hız limiti şehir genelinde 30 km/s olarak uygulanıyor. Sınırlamayı koyan belediye yetkilileri oylama yaptıklarını ve halkın yüzde 60'ının desteğini aldıklarını açıkladı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, bin kilometreden fazla yeni bisiklet yolu yapıp, yeni metro bağlantıları kuracağının da sözünü verdi.

AVUSTURYA'DA 50 BİN TL

Avrupa'da hız sınırlamalarında yeni bir uygulama da Avusturya'dan geldi. Ülke genelinde aşırı hız yapanlara kesilen ceza 1 Eylül tarihinden iki katına çıkartılarak 5 bin euroya (yaklaşık 50 bin TL) kadar yükseltildi. Ülke genelinde para cezalarıyla birlikte ehliyete el koyma ve hapis cezaları gibi yaptırımlar da uygulanarak sürücülerin aşırı hızdan uzak durması sağlanmaya çalışılıyor. AB ülkeleri içinde başta İspanya olmak üzere birçok ülkede, özellikle şehir merkezlerinde 30 km/s hız sınırı yaygın olarak uygulanıyor. Toplu taşıma ve metro ağlarının gelişmiş olduğu birçok bölgede içten yanmalı motorlu araçların girişine izin verilmezken, bazı bölgelerde sadece elektrikli araç kullanımına açılıyor.

ALMANYA'DA SINIR YOK

Şehir merkezlerinde, okul ve hastane bölgelerinde katı hız sınırlamaları uygulayan Almanya'da ise, otoyolların önemli bir bölümünden herhangi bir hız sınırlaması bulunmuyor. Sürücülerin bu anlamda son kalelerinden biri olarak görülen Alman otoyolları da tartışmaya açılıyor. Birçok eyalet söz konusu hız sınırlamalarını konuşurken, verilen cezalarda gelir seviyesine göre kademeli olarak artış yapılması da tartışılan uygulamalardan biri. Ülke genelindeki trafik kameralarıyla her türlü trafik ihlali denetlenirken, cezalar sürücülerin adresine yollanıp tahsil ediliyor.

TÜRKİYE YÜZDE 20 HIZLANACAK

Türkiye'de şehirlerarası yolların kalite ve uzunluğu yükseldikçe özellikle bölünmüş yollardaki hız limitlerinin yükseltilmesi planlanıyor. Şu anda 120 km/s ile sınırlanan yollarda, yüzde 10'luk bir aşıma izin veriliyor. Sürücüler otoyollarda 132 km/s hıza kadar denetlemelerden sorunsuz geçerken bunun yüzde 20 yükseltilmesi planlanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu otoyollarda hız limitlerinin değiştirilmesi için çalışma yapıldığını duyurup binek otomobiller için yüzde 20 oranında yükseltmeye yetkileri olduğunu açıklamıştı. Ülkemizde hız aşımının oranına göre kademeli olarak para cezası uygulanıyor. Hız sınırını yüzde 10-30 aşanlara 314 TL, yüzde 30-50 aşanlara 652 TL, yüzde 50 ve üzeri aşanlara 1.340 TL ceza kesiliyor. Ayrıca sürücüye hız aşımına göre 10-15 ceza puanı uygulanıyor.

ÇEVRECİLER DAVA AÇIYOR

Avrupa, otomobillerde hız sınırı ve yasaklamaları tartışırken, çevre örgütleri de bir yandan yetersiz iklim koruma önlemleri gerekçesiyle şirketlere dava açmaya hazırlanıyor. Almanya'da çevre örgütleri Greenpeace ve Deutsche Umwelthilfe'nin (DUH), Alman otomobil üreticileri BMW, Daimler, Volkswagen ve enerji tedarikçisi Wintershall'a çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmesi için süre verdiklerini, cevap alamazlarsa, Alman mahkemelerinde dava açacaklarını duyurdu.