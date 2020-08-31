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31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:16:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:16:00

Avrupalı liderler Kovid-19 ve Brexit sonrası Avrupa'yı ele aldı

Kaynak: AA

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Slovenya'da düzenlenen 15. Bled Stratejik Forumu'na katılan Avrupalı liderler, yeni tip koronavirüs salgını ve Brexit sonrası Avrupa'da oluşacak durumu görüştü.

Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 15. Bled Stratejik Forumu kapsamındaki "Brexit ve Kovid-19 Sonrası Avrupa" konulu Liderler Paneli düzenlendi.

Panele, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Çekya Başbakanı Andrej Babis katıldı.

Vucic, yaptığı konuşmada, Batı Avrupa'nın bazı konulardaki çifte standartlarını eleştirerek, "Mesela Belgrad'da ulusal meclise girmeye çalışan 27 kişi gözaltına alındığında bu diktatörlük olurken, aynı nedenden Berlin'de 300'den fazla kişinin gözaltına alınması demokrasi oluyor." diye konuştu.

Sırp lider, ülkesinin Avrupa Birliğine (AB) üye olmak istediğini ancak Brüksel'den daha çok saygı beklediğini vurgulayarak, "AB, Sırbistan'da Kosova'nın bağımsızlığı konusunda baskı kuran bir kurum olarak tanınıyor. Bu nedenle halkın yüzde 40'ının üyeliğe karşı olduğu biliniyor." dedi.

Plenkovic ise ülkesinin 2020'nin ilk yarısında AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüttüğünü anımsatarak, bir sağlık krizi olarak ortaya çıkmasına rağmen tüm yaşam alanlarını etkileyen Kovid-19 salgını döneminde zor şartlarda azami başarı elde ettiklerini söyledi.

Hırvat lider, ülkelerin kendi tedbirleri ile AB ve tüm dünyanın aldığı tedbirler arasında bir denge oluşturması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Orban da Macaristan'daki demokrasinin Almanya ve İtalya'daki ile aynı olduğunu ancak liberal model temeline değil de Hristiyanlık temeline dayandığını belirterek, Avrupa'nın bugün artık önemli bir jeopolitik faktör olmadığını, çünkü teknolojik gelişimde "yanlış tarafta" olduğunu savundu.

"AB'DE EŞİTSİZLİK SÖZ KONUSU"

Morawiecki ise Orta Avrupa'nın ekonomik olarak gelişme gösterdiği için "sorun teşkil ettiğini" savunarak, AB'de eşitsizliğin söz konusu olduğunu ve AB'nin batısındaki işletmelerle doğusundaki işletmelerin aynı şartlara sahip olmadığını öne sürdü.

Orta Avrupa'da dayanışma ve birliğin korunması gerektiğini söyleyen Morawiecki, "Aynı zamanda AB'nin de bir parçası olmalıyız. Orta Avrupa'nın boyutu farklı ancak AB'nin boyutlarıyla ters değil." ifadesini kullandı.

Ev sahibi Jansa ise Slovenya'da 2014'te yapılan seçimlerdeki usulsüzlüklere ses çıkarmadığı için Avrupa siyasetini ikiyüzlülükle suçladı.

CONTE VE GEORGİEVA, PANELE VİDEO KONFERANSLA KATILDI

Foruma video konferansla katılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Kovid-19 salgınının, dayanışmanın değerini bir kez daha hatırlattığını ve AB'nin, ortak değerler doğrultusunda bir toplum olarak hareket edebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Conte, salgının neden olduğu krizin, daha güçlü ve daha bağlı bir birlik oluşturmak için iyi bir fırsat olduğunu savundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise ülkelerin salgının başında kendi içlerine kapandıklarını hatırlatarak, AB'nin "Next Generation" paketiyle dayanışma örneği gösterdiğini aktardı.

Georgieva, küresel ekonomiye yapılacak bir diğer maddi yardımın ise dijital ortama, eğitime ve salgından daha etkili olacak iklim değişikliğine yatırıma bağlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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