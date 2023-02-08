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08 Şubat 2023 Çarşamba 15:20:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 15:20:00

Avrupa'dan Türkiye'ye kurtarma ekibi sevk eden ülke sayısı 23'e yükseldi

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Avrupa'dan Türkiye'ye depremler nedeniyle ekip gönderen ülke sayısının 23'e çıktığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'dan Türkiye'ye sevk edilen ekipler hakkında bilgi verdi.

Yardımlara ilişkin bilginin çok hızlı değiştiğini, bunun da Türkiye ile dayanışmanın göstergesi olduğunu vurgulayan Lenarcic, sabah itibarıyla 20 AB ülkesi ve AB Sivil Koruma Mekanizması katılımcısı 3 Avrupa ülkesinin toplam 36 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip sevk etmek üzere harekete geçtiğini söyledi.

Lenarcic, bu ekiplerin 1500 görevli ve 100 arama kurtarma köpeğinden oluştuğunu ayrıca Avrupa'dan giden ekiplerin ve yardımların AFAD ile koordinasyonunu sağlayacak bir AB Sivil Koruma ekibini de sevk ettiklerini açıkladı.

Depremden etkilenen kişilerin barınmasını sağlamak amacıyla battaniye, çadır ve ısıtıcı gibi malzemelerin gönderilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Lenarcic, bunların da kısa sürede gönderileceğini aktardı.

SURİYE'DEKİ ESED REJİMİ YARDIM İSTEDİ

Lenarcic ayrıca Suriye'deki Esed rejiminin AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında bu sabah yardım talep ettiğini duyurdu.

Talep kapsamında çok sayıda tıbbi malzeme, ilaç, gıda gibi kalemler bulunduğunu belirten Lenarcic, "AB üyesi ülkeleri bu talebe karşılık vermeye teşvik ediyoruz." dedi.

Lenarcic, gönderilecek yardımların başka yerlere yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini yakından izleyeceklerini, sadece deprem bölgesinde yardıma muhtaç kişilere gitmesini sağlayacaklarını vurguladı.

Ayrıca Lenarcic, AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların farklı sektörleri kapsadığını, yardımları etkilemeyeceğini dile getirdi.

Etiketler : avrupa türkiye arama kurtarma ekibi

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