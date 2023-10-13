Sivil yerleşim yerlerini yok eden İsrail'i destekleyen Ursula von der Leyen ve Roberta Metsola ziyaret esnasında Gazze'ye yapılan soykırımın adını bile anmaması dikkatlerden kaçmadı.
Avrupa'dan İsrail'in zulmüne destek: Soykırımın adını bile anmadılar
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola Gazze'de sivil yerleşimleri hedef alan ve saldırılarına devam eden İsrail'e desteklerini göstermek için ziyarette bulundu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola İsrail'i ziyaret ederek desteklerini gösterdiler.
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Avrupa Birliği İsrail'e dayanışma göstermek için üst düzey ziyaret gerçekleştirdi. Elektriksiz, yakıtsız ve susuz bırakılan Gazze'ye saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail'i Avrupalı yetkililer ziyaret etti.
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