Avrupa'dan İsrail'in zulmüne destek: Soykırımın adını bile anmadılar

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola İsrail'i ziyaret ederek desteklerini gösterdiler.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Avrupa Birliği İsrail'e dayanışma göstermek için üst düzey ziyaret gerçekleştirdi. Elektriksiz, yakıtsız ve susuz bırakılan Gazze'ye saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail'i Avrupalı yetkililer ziyaret etti.