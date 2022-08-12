VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında
Merve Tuncel tarihe geçti
Pelosi'den Cumhuriyetçilere "FBI'ya yönelik söylemleri yumuşatın" çağrısı
Avrupa'daki orman yangınları en yoğun seviyeye ulaştı
DSÖ, maymun çiçeği varyantlarına yeni isim verdi
Trump'ın evini basan FBI'ın nükleer silahlarla ilgili belge aradığı iddia edildi
Bakan Soylu iddialara yanıt verdi: İftira sahiplerini özür dilemeye davet ediyorum
İsrail güçleri 7 Filistinliyi yaraladı
Bakan Kurum: Konut projesi sayesinde konut fiyatları ve kiralarda düşüş başladı
FBI ofisine girmeye çalışan saldırgan öldürüldü
Bakan Nebati: ÖTV konusu gündemimizde yoktur
Alman hükümeti enerji tasarrufu için yeni önlemler alacak
Tayvan, Patriot füzeleri için ABD ile anlaşma yaptı
Suriyeli muhaliflerden Türkiye ile güçlü dayanışma mesajı
MİT 'tepeden' çizik atıyor: 1 ayda 6 sözde yönetici etkisiz hale getirildi
İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuk merkezlerinin kurulmasıyla devrimsel bir adım atıldı
Emine Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile Okulu Projesi'ne aileyi güçlendirme motivasyonuyla ba...
Kadıköy'deki izinsiz gösterilere ilişkin 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı
SAHA EXPO, savunma sanayisi metaverse fuarı düzenleyecek
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi temmuzda beklenenden fazla azaldı
YSK Başkanı Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumunu anlattı
Antalya'da banka şubesi müdürü rehin alındı
12 Ağustos 2022 Cuma 22:39:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 22:39:00

Avrupa'daki orman yangınları en yoğun seviyeye ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa'da bu yaz çıkan orman yangınlarının en yoğun seviyeye çıktığı, yayılan karbon miktarının en yüksek miktara ulaştığı tespit edildi.

Avrupa Birliğinin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, özellikle Fransa, İspanya ve Portekiz üzerinde yoğun karbon salımı kaydetti.

Uydu görüntülerinde özellikle son günlerde Fransa'nın güneybatısında çıkan yangın nedeniyle yayılan dumanların yoğunluğu dikkati çekti.

Copernicus Atmosfer İzleme Servisinin (CAMS) raporuna göre, Küresel Yangın Asimilasyon Sistemi verilerinde kayıtların tutulduğu 2003'ten beri en yüksek karbon salımı seviyesi Fransa'da haziran-ağustos döneminde yangınların devam ettiği bölgede kaydedildi.

Rapora göre, ağustostaki sıcak hava dalgasında güneybatı Fransa'da yangınlarda 7 bin hektarlık orman kül oldu.

CAMS baş bilim insanı Mark Parrington, Fransa'nın yanı sıra İber Yarımadası'nda da sıcak hava koşullarının artırdığı yangınların rekor seviyede emisyona yol açtığını bildirdi.

Parrington, "Güney Avrupa'da geniş alanlar için öngörülen aşırı yangın tehlikesi seviyesi, herhangi bir yangının büyüklüğü ve yoğunluğunun çok yüksek artış gösterebileceğine işaret ediyor. Emisyon tahminlerimizde ve hava kalitesinde de bunu gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF), 2022'nin küresel anlamda yangınların yol açtığı karbon emisyonu tahmini bakımından şu ana kadar en yoğun 4'üncü yıl olduğunu açıklamıştı.

Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde bu yaz çok sayıda yangında geniş orman alanları tahrip oldu. Özellikle Avrupa'nın güneyinde ve batısında birçok bölge "yüksek yangın tehlikesi", bazı bölgeler de "çok yüksek yangın tehlikesi" altında bulunuyor.

Bu yaz görülen ve yangınları artıran sıcak hava dalgası aynı zamanda kıtada kuraklığa da yol açıyor. Avrupa genelinde birçok ülkede çok sayıda akarsu yatağının kuruduğu, göllerde ve barajlarda su seviyesinin çok düştüğü ve bazı bölgelerde su kıtlığı yaşandığı belirtiliyor.

Etiketler : Avrupa Birliği AB orman yangınları
Ham altın jesti

Ham altın jesti
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
Hem söyledi hem çekti

Hem söyledi hem çekti
Demet Oğuzhan'a taşındı

Demet Oğuzhan'a taşındı
Zayıflamak için cihaz taktı

Zayıflamak için cihaz taktı
Kapanış ikilisi

Kapanış ikilisi
41 kere maşallah

41 kere maşallah
Eğlence başlıyor

Eğlence başlıyor
"Virüs yine cirit atıyor"

"Virüs yine cirit atıyor"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes