Avrupa'da vakalar artıyor! İşte koronavirüs salgınında son durum

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında ikinci dalga paniği yaşanıyor. Birçok ülkede vakalar ve virüse bağlı ölümlerde artış büyük artışlar yaşanıyor.

FRANSA

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 198 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 784 yeni vaka kaydedildi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 52 bin 325'e çıktı.

İNGİLTERE

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için gün içinde düzenlenen ve polisin müdahale ettiği gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı.

DANİMARKA

Danimarka’da son 24 saatte 1636 kişide koronavirüs tespit edildi.

Devlet Serum Enstitüsünün (SSI) açıkladığı rakamlara göre, son 24 saatte 100 bin 197 kişiye Kovid-19 testi uygulandı. Test yapılanlardan 1636 kişide Kovid-19 tespit edilirken bu rakam 27 Ocak’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Danimarka’da şu ana kadar salgın nedeniyle 823 kişi hayatını kaybetti.

İTALYA

İtalya'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 541 artarak 54 bin 904'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 20 bin 648 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgın başladığı şubat ayından beri virüs bulaşan kişi sayısı toplam 1 milyon 585 bin 178 oldu.

ÇEKYA

Çekya’da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan iş yeri ve restoranların perşembeden itibaren yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 665 yeni vakanın görüldüğü Çekya’da, toplam virüs bulaşan kişi sayısı 518 bin 649’a ulaştı, toplam ölü sayısı ise 87 artarak 8 bin 54’e çıktı.

MACARİSTAN

Macaristan'da son 24 saatte 6 bin 819 vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 211 bin 527'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 156 artarak 4 bin 672'ye ulaştı.

POLONYA

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 483 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 985 bin 75 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 283 artışla 17 bin 29'a çıktı.

RUSYA

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 683 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 269 bin 316’ya ulaştı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 459 işinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 39 bin 527’ye ulaştığını açıkladı.

UKRAYNA

Ukrayna’da son 24 saatte 12 bin 978 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 722 bin 679’a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 120 artarak toplamda 12 bin 213’e çıktı.