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29 Temmuz 2022 Cuma 21:58:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 21:59:00

Avrupa'da maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm

Kaynak: AA

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İspanya, Avrupa'da maymun çiçeği virüsüne bağlı ilk ölümü açıkladı. Bu ölüm Afrika dışındaki ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.

İspanya Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsüne bağlı Avrupa'nın bilinen ilk ölümünü açıkladı.

Bu ölüm Afrika dışındaki ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.

İspanya Sağlık Bakanlığının son raporunda ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği vakası doğrulandı.

AFRİKA DIŞINDAKİ İLK ÖLÜM BREZİLYA'DA

3 bin 750 hastadan 120'si hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Brezilya, Afrika kıtası dışında ilk maymun çiçeği ile ilgili ölümünü açıklamıştı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Afrika Brezilya Avrupa
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