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06 Ağustos 2023 Pazar 17:42:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 17:42:00

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir çirkin saldırı daha!

Kaynak: AA

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İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik giderek artan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İran asılı Danimarkalı sanatçı Firoozeh Bazrafkan, Kur'an-ı Kerim'e çirkin bir saldırı gerçekleştirdi.

İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i parçalayan Bazrafkan, bu anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Yazılı açıklamada bulunan Bazrafkan, bu eylemi "İran rejiminin Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterilmesini talep etmesinin üzerine yaptığını" belirtti.

Bazrafkan, "Rejim, kadın haklarına saygı göstermiyor ve Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kadına yönelik baskılarını haklı çıkardığını iddia ediyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan görüntülerde Bazrafkan'ın üzerindeki tişörtte İngilizce "kadın, yaşam ve özgürlük" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Son dönemde Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar tepkiyle karşılanıyor.

Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara yönelik saldırıların önlenmesi için yasal adımlar tartışılıyor.

Etiketler : danimarka danimarka Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim
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