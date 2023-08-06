Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir çirkin saldırı daha!
Kaynak: AA
İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik giderek artan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İran asılı Danimarkalı sanatçı Firoozeh Bazrafkan, Kur'an-ı Kerim'e çirkin bir saldırı gerçekleştirdi.
İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i parçalayan Bazrafkan, bu anları sosyal medya hesabından yayımladı.
Yazılı açıklamada bulunan Bazrafkan, bu eylemi "İran rejiminin Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterilmesini talep etmesinin üzerine yaptığını" belirtti.
Bazrafkan, "Rejim, kadın haklarına saygı göstermiyor ve Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kadına yönelik baskılarını haklı çıkardığını iddia ediyor." ifadelerini kullandı.
Paylaşılan görüntülerde Bazrafkan'ın üzerindeki tişörtte İngilizce "kadın, yaşam ve özgürlük" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Son dönemde Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar tepkiyle karşılanıyor.
Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara yönelik saldırıların önlenmesi için yasal adımlar tartışılıyor.
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- Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir çirkin saldırı daha!