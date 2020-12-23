Avrupa'da koronaya bağlı can kaybı 500 bini aştı

Koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, vaka ve can kayıpları hızla artıyor. İngiltere'de keşfedilen ve daha yüksek bulaşıcılığa sahip olan Kovid-19'un yeni türü nedeniyle birçok ülke tedbirleri arttırarak, İngiltere ile ulaşımı askıya aldı. Avrupa'da İngiltere'nin ardından İtalya, Danimarka, Hollanda'da virüsün yeni türü tespit edildi.

İNGİLTERE

İngiltere'de Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saate 36 bin 804 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 110 bin 314'e yükseldi.

Virüs nedeniyle son 24 saatte ülkede 691 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 68 bin 307'ye ulaştı, bir günde 423 bin 675 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 48 milyon 469 bin 931 oldu.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığını ancak bunun daha öldürücü olduğuna dair bir veri bulunmadığını açıklamıştı.

İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün, doğusundaki vakaların yüzde 59'nun ve Londra'daki vakaların yüzde 62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilmişti.

İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün, doğusundaki vakaların yüzde 59'nun ve Londra'daki vakaların yüzde 62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilmişti.

FRANSA

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 2 milyon 477 bin 255'e yükselirken, ölü sayısı ise 60 bin 537'ye ulaştı.

ALMANYA

Almanya’da son 24 saatte 19 bin 528 koronavirüs tespit edilirken, 731 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 530'a yükselirken, toplam can kaybı ise 27 bin 6 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 136 bin 700 kişinin iyileştiği Almanya'da aktif koronavirüs vaka sayısının ise 366 bin 474 olduğu açıklandı.

HOLLANDA

Hollanda'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 700 bin 873'e yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 10 bin 519 kişi yaşamını yitirdi.

BELÇİKA

Belçika'da toplam vaka sayısı 626 bin 911 olarak kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı da 18 bin 697 olarak rapor edildi.

LÜKSEMBURG

Lüksemburg'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 44 bin 582'e yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle toplam can kaybı 450'ye ulaştı.

İZLANDA

Ada ülkesi İzlanda'da koronavirüs vaka sayısı 5 bin 656'ya, toplam ölü sayısı ise 28'e yükseldi.

İRLANDA

İrlanda'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 80 bin 267'ye yükseldi. Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte ölüm yaşanmazken, toplam ölü sayısının 2 bin 158 olduğu bildirildi.

DANİMARKA

Danimarka'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 137 bin 632'ye, can kaybı sayısı ise 1053'e yükseldi.

NORVEÇ

Norveç'te toplam vaka sayısı 44 bin 336'ya yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 405'e ulaştı.

İSVEÇ

Kovid-19 ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız olan İsveç'te, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bini geçti.

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü, ülkede bugüne kadar 389 bin 439 Kovid-19 vakası görüldüğünü ve virüs kaynaklı 8 bin 167 ölümün gerçekleştiğini bildirdi.

FİNLANDİYA

İskandinav ülkesi Finlandiya'da koronavirüs vaka sayısı 33 bin 414'e yükseldi. Ükede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 506 olarak rapor edildi.

MACARİSTAN

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1238 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 306 bin 368 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 artışla 8 bin 462'ye çıktı.

ÇEKYA

Çekya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 627 bin 523'e, ölü sayısı ise 10 bin 411'e yükseldi.

AVUSTURYA

Avusturya'da koronavirüste vaka saysıı 340 bin 373'e yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle toplam ölü sayısı ise 5 bin 435 olarak rapor edildi.

İSPANYA

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 260 arttı.

Bakanlık, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının son 7 günde 658 artışla 49 bin 520'ye çıktığını belirtti. Ayrıca toplam vaka sayısının son 24 saatte 10 bin 654 artışla 1 milyon 829 bin 903'e çıktığı kaydedildi.

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 436 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 254'e, toplam vaka sayısı 378 bin 656'ya çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 7 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilirken halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İTALYA

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 13 bin 318 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat ayından bu yana vaka sayısı 1 milyon 977 bin 370'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 605 bin 955'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 687'ye geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 628 artarak, 69 bin 842'ye yükseldi.

MALTA

Akdeniz ülkesi Malta'da toplam vaka sayısı 11 bin 802'ye, can kaybı sayısı ise 194'e ulaştı.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 106 bin 222'ye yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle toplam 3 bin 706 kişi yaşamını yitirdi.

SLOVENYA

Slovenya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 106 bin 294'e, can kaybı sayısı ise 2 bin 379'a yükseldi.

SLOVAKYA

Slovakya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 152 bin 555'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1618'e ulaştı.

SIRBİSTAN

Sırbistan'da salgında toplam vaka sayısı 303 bin 747'ye yükseldi. Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 2 bin 733 olarak rapor edildi.

İSVİÇRE

İsviçre'de koronavirüste toplam vaka sayısı 413 bin 991'e, yaşamını yitirenlerin sayısı da 6 bin 781'e ulaştı.

POLONYA

Koronavirüs vaka sayısında 1 milyonu geçen Polonya'da Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkede 7 bin 192 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. 309 kişinin de hayatını kaybettiğini bildiren Bakanlık, hastanelerde 18 bin 521 kişinin tedavisinin sürdüğünü, bin 673 kişinin de solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti.

Pandeminin başından bu yana ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı ise 1 milyon 214 bin 525’e ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı da 25 bin 783’e yükseldi.

LİTVANYA

Baltık ülkesi Litvanya'da toplam vaka sayısı 114 bin 487 olarak rapor edilirken, toplam ölü sayısı da 1039 olarak kayıtlara geçti.

ESTONYA

Estonya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 22 bin 83'e ulaştı. Ülkede salgının başından bu yana 181 kişi hayatını kaybetti.

LETONYA

Letonya'da toplam vaka sayısı 31 bin 335'e, ölü sayısı ise 443'e yükseldi.

RUSYA

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 850 bin 42'ye yükseldi. Ülkede toplam can kaybı ise 50 bin 723'e ulaştı.

UKRAYNA

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre ülke genelinde yapılan 46 bin 696 korona virüs testinden 8 bin 513’ü pozitif çıktı. Bin 318 kişi hastaneye kaldırılırken, 14 bin 20 kişi korona virüsü yenerek eski sağlığına tekrar kavuştu. 232 kişi ise korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

BELARUS

Doğu Avrupa ülkesi Belarus'ta toplam vaka sayısı 175 bin 416'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1333'e yükseldi.

ROMANYA

Romanya'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 593 bin 783 olarak bildirilirken, salgına bağlı toplam can kaybı sayısı da 14 bin 481 olarak kayıtlara geçti.

BULGARİSTAN

Bulgaristan'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 192 bin 472'ye, can kaybı sayısı ise 6 bin 765'e yükseldi.

YUNANİSTAN

Komşu Yunanistan'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 131 bin 597 olarak rapor edilirken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 257 olarak kayıtlara geçti.