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Avrupa'da gaz fiyatları jeopolitik gerilimin etkisiyle yüzde 12,5 yükseldi
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09 Ekim 2023 Pazartesi 21:56:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 21:56:00

Avrupa'da gaz fiyatları jeopolitik gerilimin etkisiyle yüzde 12,5 yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların yarattığı jeopolitik riskler ve İsrail'in talebi üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurması nedeniyle, Avrupa'da gaz fiyatları günü yüzde 12,5 yükselişle kapattı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı cuma günü 38,2 eurodan kapandı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrasında, İsrail'in ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasını talep etmesinin ardından, gaz fiyatları megavatsaat başına 44,5 euroya kadar yükseldi.

Fiyatlar, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 12,5 artışla megavatsaat başı 43 euvrodan kapattı.

Gaz fiyatları jeopolitik gerilimin ardından enerji arz güvenliği endişeleriyle yükseliş eğilimine girmişti.

Etiketler : jeopolitik riskler Doğu Akdeniz gaz fiyatları AVRUPA
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