VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adana'da yangın: Ormana sıçramadan kontrol altına alındı
Çin'den ABD'ye askeri karşılık tehdidi
KYK kredi borçları düzenlemesinde yol haritası netleşiyor
ABD'de Yunan lobisi: Amaç Türkiye'ye karşı kara propaganda
Avrupa'da gaz fiyatları 200 euroyu geçerek en yüksek seviyeye ulaştı
Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Beştepe'de güven mektubu töreni
Filistinli bakandan İsrail'in yerleşim projeleriyle ilgili uyarı
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
IMF Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti
Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor! Putin ile görüşecek...
CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına AK Parti'den yanıt
Şehit Piyade Uzman Çavuş Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 12,4 arttı
Terörün kaynağına darbe indirdi
Türk futbol hakemliğinde yeni sezon yeniliklerle başlıyor
İsrail deniz sınırının çizilmesini hızlandırmak için Lübnan'a "havuç ve sopa" politikası uyguluyor
'Kodokushi' İran'da 'En İyi Belgesel' ödülüne layık görüldü
Bilimsel Araştırma Seferi'ni tamamladı
Rusya duyurdu: Ortak tahıl merkezi İstanbul'da faaliyete başladı
Avrupa'da derin çatlak! 2 ülke reddetti
Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA satın alacak
26 Temmuz 2022 Salı 19:10:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 19:11:00

Avrupa'da gaz fiyatları 200 euroyu geçerek en yüksek seviyeye ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa'da megavatsaat başına 200 euroyu geçen doğal gaz fiyatı, marttan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Fiyatların artışında, Rusya'nın Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını düşürmesi ve Moskova ile Avrupa arasındaki gerginlik etkili oldu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 176,6 euroya kapandı.

Bugün 178,9 eurodan açılan doğal gaz fiyatları, saat 18.17 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 14,32 artışla 201,90 euroya yükselerek marttan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Rus enerji şirketi Gazprom, dün Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun, teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu.

Şirket, boru hattına hizmet eden türbinlerle ilgili bir sorun nedeniyle boru hattının ihracatının yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini kaydetti.

Öte yandan, bugün AB üyesi ülkeler, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimalini dikkate alarak doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmakta uzlaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Gazprom'un Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki türbini onarım için durdurduğunu söyledi.

Etiketler : Avrupa gaz fiyatları Rus enerji şirketi
‘Balkan Ninnisi' Akar'a emanet

‘Balkan Ninnisi' Akar'a emanet
İrem delirmek üzere

İrem delirmek üzere
Bodrum yolcusu

Bodrum yolcusu
Menekşe sarısı

Menekşe sarısı
Konser değil terapi

Konser değil terapi
Düet geliyor

Düet geliyor
Tarkan'dan yaz sürprizi

Tarkan'dan yaz sürprizi
Mektupla ayrıldılar

Mektupla ayrıldılar
Birlikte bir ömre aynı gün veda

Birlikte bir ömre aynı gün veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX