DSö'den dikkat çeken araştırma... Avrupa yorgun, Türkiye örnek ülke
Kaynak: Akşam
DSÖ Avrupa teşkilatı, Kovid-19 salgınının toplum üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma yayınladı.
27 ülkede yapılan çalışmada, Avrupa ülkelerinin yüzde 60’nın ‘pandemi yorgunluğu’ yaşadığı belirtildi. DSÖ, Türkiye’yi halkla etkileşim açısından sosyal medya kullanımında örnek ülke olarak gösterdi. Araştırmada şu noktalara dikkat çekildi:
SOSYALLİĞİ CANLANDIRDI
• Düzenli olarak halkın nabzını tutun ve verileri kullanın.
• Müdahaleleri toplumla etkileşim halinde ortak belirleyin: Bu alanda Türkiye örneği verilerek, sosyal medya anketlerinin, toplumla bağlantı kurulması, Kovid-19 politikalarının duyurulması, destekleyici iletişim ve hizmetlerle kamuoyunun canlandırılması için etkin bir şekilde kullanıldığı ifade edildi.
• Sosyal ihtiyaçların karşılanması için daha güvenli yollar geliştirin: Yüzer sinema, online ramazan etkinlikleri gibi..
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