Avrupa salgının bilançosu!

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Birçok ülkede vakalar ve virüse bağlı ölümlerde büyük artışlar yaşanıyor.

İTALYA

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 bin 887 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 728 bin 878 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı düne göre biraz artışla 755 bin 306'ya çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 454'e geriledi.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 564 artarak 60 bin 78'e yükseldi.

ALMANYA

Almanya’nın Bavyera eyaletinde koronavirüs salgını sebebiyle 9 Aralık Çarşamba itibarıyla "acil durum" ilan edileceği bildirildi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih’te düzenlediği basın toplantısında, salgına karşı şimdiye kadar yürürlükte olan tedbirlerin yeterli olmadığını ve yeni vaka sayılarının yüksek seviyede seyrettiğini belirterek, salgının yayılmasını önlemek için yeni önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

İNGİLTERE

İngiltere'de kullanımına izin verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacağı bildirildi.

İRLANDA

İrlanda'da koronavirüste toplam vaka sayısı 73 bin 948'e yükseldi. Ülkede toplam can kaybı sayısı 2 bin 99'a ulaştı.

İZLANDA

İzlanda'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 5 bin 476'ya yükseldi. Ülkede son rakamlarla birlikte toplam can kaybı ise 27'ye ulaştı.

FRANSA

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 2 milyon 281 bin 475'e ulaştı.

Öte yandan salgının başından bu yana ülkede 54 bin 630 kişi hayatını kaybetti.

İSPANYA

İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyon 699 bin 145'e yükseldi.

Öte yandan ülkede sol koalisyon hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadele politikasına karşı başkent Madrid'deki Sol meydanında toplanan az sayıda kişi protesto gösterisi yaptı.

PORTEKİZ

Portekiz'de koronavirüs salgınında vaka sayısı 318 bin 640'a, can kaybı sayısı ise 4 bin 876'a yükseldi.

ALMANYA

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vaka sayısı 1 milyon 171 bin 42'e ulaştı.

LÜKSEMBURG

Lüksemburg'da salgında toplam vaka sayısı 37 bin 17'ye, can kaybı sayısı ise 345'e yükseldi.

HOLLANDA

Hollanda'da son 24 saatte 6 bin 521 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 550 bin 445'e yükseldi.

Öte yandan ülkede toplam can kaybı ise 9 bin 662'yi aştı.

BELÇİKA

Belçika'da toplam vaka sayısı 589 bin 942'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 bin 254'e yükseldi.

POLONYA

Doğu Avrupa ülkesi Polonya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyon 54 bin 273'e yükseldi. Ülkede virüse bağlı toplam can kaybı ise 19 bin 861'e ulaştı.

LİTVANYA

Litvanya'da Kovid-19 vaka sayısı 72 bin 430'a, ölü sayısı ise 611'e yükseldi.

LETONYA

Letonya'da son 24 saatte 794 kişinin daha virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 20 bin 787'e ulaştı. Öte yandan ülkede virüse bağlı can kaybı 253'e yükseldi.

ESTONYA

Estonya'da toplam vaka sayısı 14 bin 500'e, can kaybı sayısı ise 126'ya ulaştı.

FİNLANDİYA

Finlandiya'da Kovid-19'ta vaka sayısı 27 bin 218'e yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 415 kişi hayatını kaybetti.

İSVEÇ

İsveç'te toplam vaka sayısı 278 bin 912'ye yükseldi. Ülkede virüs nedeniyle toplam 7 bin 67 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

NORVEÇ

Norveç'te koronavirüs salgınında vaka sayısı 38 bin 73'e ulaşırken, virüs nedeniyle can kaybı sayısı ise 354 olarak rapor edildi.

DANİMARKA

Danimarka'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 88 bin 858'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 878'e yükseldi.

RUSYA

Rusya'da son 24 saatte 29 bin 39 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm sayısı 457 artarak 43 bin 141'e, sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 21 bin 342 artışla 1 milyon 937 bin 738'e ulaştı.

UKRAYNA

Ukrayna'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 822 bin 985'e, ölü sayısı ise 13 bin 877'ye ulaştı.

BELARUS

Belarus'ta koronavirüs nedeniyle vaka sayısı 145 bin 279'a yükseldi. Ülkede Kovid-19 salgınının başından bu yana 1198 kişi yaşamını yitirdi.

MOLDOVA

Doğu Avrupa ülkesi Moldova'da toplam vaka sayısı 115 bin 557'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 403'e yükseldi.

SIRBİSTAN

Sırbistan'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 213 bin 843'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1891'e ulaştı.

YUNANİSTAN

Yunanistan'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 114 bin 568'e, can kaybı sayısı ise 2 bin 902'ye yükseldi.

BULGARİSTAN

Bulgaristan'da Kovid-19 salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 160 bin 844'e yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana toplam ölü sayısı 4 bin 729'a yükseldi.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 67 bin 311'e yükseldi. Ülkede virüs nedeniyle 1901 kişi yaşamını yitirdi.

KOSOVA

Kosova'da son 24 saatte 2 bin 220 kişinin daha virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 42 bin 337'ye yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 1087 kişi hayatını kaybetti.

ROMANYA

Romanya'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 508 bin 345'e yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle 12 bin 186 ölüm rapor edildi.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'te salgın nedeniyle vaka sayısı 93 bin 768'e yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 2 bin 922 kişi hayatını kaybetti.

KARADAĞ

Karadağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 37 bin 879'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 530'a ulaştı.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk'ta son 24 saatte 846 kişinin daha koronavirüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 42 bin 148 olarak güncellendi. Ülkedeki toplam can kaybı ise 889 olarak rapor edildi.

MALTA

Malta'da virüs nedeniyle vaka sayısı 10 bin 423'e, ölü sayısı ise 149'a yükseldi.

MONAKO

Monako'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 637'e yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 3 kişi yaşamını yitirdi.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan'da salgında vaka sayısı 147 bin 454'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgın nedeniyle toplam 2 bin 102 kişi hayatını kaybetti.

SLOVAKYA

Slovakya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 115 bin 462'ye yükselirken ülkedeki can kaybı ise 981 olarak rapor edildi.

SLOVENYA

Slovenya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 84 bin 775'e, can kaybı ise 1700'e ulaştı.

AVUSTURYA

Avusturya'da virüs nedeniyle ölü sayısı 3 bin 757'ye ulaştı. Öte yandan ülkede toplam vaka sayısı 300 bini geçti.

İSVİÇRE

İsviçre'de koronavirüs salgınında vaka sayısı 344 bin 497'ye yükseldi. Ülkede toplam can kaybı ise 5 bin 324'e ulaştı.

ÇEKYA

Çekya'da salgın nedeniyle vaka sayısı 544 bin 179'a, ölü sayısı ise 8 bin 815'e yükseldi.

MACARİSTAN

Macaristan'da koronavirüste toplam vaka sayısı 243 bin 581'e ulaştı. Ülkedeki can kaybı ise 5 bin 706 olarak rapor edildi.

LİECHTENSTEİN

Avrupa'nın küçük ülkelerinden olan Liechtenstein'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 1378'e yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle toplam 17 kişi yaşamını yitirdi.

ANDORRA

Andorra'da koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 7 bin 5'e, can kaybı sayısı ise 78'e yükseldi.