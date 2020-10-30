Avrupa ülkelerinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga paniği yaşanıyor. Birçok ülkede vakalardaki kritik artış devam ederken, virüse bağlı can kayıpları da sürüyor.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 250 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 36 bin 20'ye ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 47 bin 637 artışla 1 milyon 282 bin 769'a yükseldi.

ALMANYA

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 774 artarak toplam 481 bin 13’e yükseldi.

Bugün açıklanan rakam, salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Son 24 saatte 89 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 10 bin 272’e yükseldi. Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 339 bin 200'e ulaştı.

BELÇİKA

Belçika şu anda 100 bin kişiye düşen 1497 vakayla Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülke konumunda. Toplam vaka sayısının 368 bini geçtiği ülkede şu ana kadar 11 bin 170 kişi hayatını kaybetti. Günlük ortalama yeni vaka sayısı ise 14 bin 356.

Hastanelerde 5 bin 924 Kovid-19 hastası tedavi görüyor. Bu sayı salgının ilk dalgasında zirvenin görüldüğü nisan ayındaki sayıların da üzerinde. Yoğun bakımda 993, solunum cihazına bağlı 541 hasta bulunuyor.

Avrupa'da Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen Belçika'da hastanelerdeki doluluk "alarm verici" düzeye çıkınca uzmanlar Belçikalı yöneticilere acilen daha sıkı önlemler alınması için uyarıda bulundu. Ülkede sağlık sisteminin çökeceğinden endişe ediliyor.

İNGİLTERE

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, günde 96 bin kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının tahmin edildiği bildirildi.

Ülkede dün 24 bin 701 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve 310 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

POLONYA

Son dönemde vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle ülke genelinde sert önlemler alan Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini aştı.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 156 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 319 bin 250 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 301 artarak, 5 bin 149'a çıktı.

AVUSTURYA

Avusturya'da son 24 saatte 4 bin 453 yeni vaka tespit edildi. Bir günde en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede toplam 93 bin 949 vaka görülürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artarak, 1056'ya çıktı.

Günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle hükümetin cumartesi günü yeni önlemler açıklaması bekleniyor.

ÇEKYA

Son 24 saatte 12 bin 980 vakanın görüldüğü Çekya'da Kovid-19 nedeniyle geçen bir buçuk ay zarfında art arda iki sağlık bakanının görevlerini sonlandırmalarının ardından Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Jan Blatny'i yeni sağlık bakanı olarak atadı.

Çekya'da toplam vaka sayısı 297 bin 13'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 128 artarak 2 bin 675'e ulaştı.

MACARİSTAN

Macaristan'da son 24 saatte 2 bin 194 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 68 bin 127'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 56 artarak 1634'e yükseldi.

SLOVAKYA

Slovakya'da ise son 24 saatte 2 bin 785 vaka görülürken, toplam vaka sayısı 51 bin 728’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 artarak 200'e yükseldi.

İTALYA

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 26 bin 831 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının başladığı şubattan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 616 bin 595 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 299 bin 191'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1651'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 217 artarak, 38 bin 122'ye çıktı. Ülkede son üç gündür günlük ölen sayısı 200'ün üzerinde seyrediyor. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 878 artarak, 279 bin 282 oldu.

İSPANYA

İspanyol Meclisi, sol koalisyon hükümeti tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki yüksek vaka artışlarına önlem olarak ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzattı.

Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı son verilerine göre Kovid-19'da ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 136 bin 503'e çıkarken, salgından 35 bin 466 kişi hayatını kaybetti.

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 224 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Ülkede toplam vaka sayısı 132 bin 616'ya çıktı.

Portekiz'de bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 428 oldu. Ülkede artan vaka ve ölü sayılarından dolayı ikinci kez OHAL ilan edilmesi tartışılıyor.

RUSYA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19’dan kaynaklanan günlük ölü sayısı da en yüksek seviyeye ulaştı. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 366 artışla 27 bin 301, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 740 artarak 1 milyon 186 bin 41’e çıktı.

Ülke genelinde son 24 saatte 17 bin 717 kişide virüs tespit edildi ve böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 581 bin 693'e yükseldi. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1 olarak açıklandı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 906 artarak 413 bin 928’e, virüs kaynaklı ölü sayısı da 66 artışla 6 bin 644'e çıktı.

BULGARİSTAN

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında süren hızlı artış nedeniyle gece kulübü ve benzeri eğlence yerleri kapatıldı, lise ve üniversiteler uzaktan eğitime geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 760 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 42 bin 701'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 1161 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 912 artarak 74 bin 233'e, ölenlerin sayısı ise 18 artışla 1747'ye yükseldi.

Virüs bulaşan 679 kişi iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 54 bin 495’e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 642'ye çıktığı ifade edildi. Ülkede, 17 bin 991 Kovid-19 hastanın tedavisi sürüyor.

BELARUS

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 984 artarak 96 bin 529’a, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 artışla 973’e çıktı.

642 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 85 bin 332 oldu. Ülkede, 10 bin 224 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

UKRAYNA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 7 bin 342 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 370 bin 417'ye çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 78 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 113 artışla 6 bin 868 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 976 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 990 artarak 151 bin 632'ye ulaştığını ifade etti.

GÜRCİSTAN

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 hasta salgın nedeniyle hayatını kaybetti ve ölü sayısı 273'e ulaştı.

1709 kişide Kovid-19'un görülmesi ile toplam vaka sayısı 35 bin 567'ye, sağlığına kavuşan hastaların sayısı da 2 bin 75 artarak 16 bin 904'e yükseldi.