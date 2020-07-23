Avrupa tarihinde bir ilk! AB raporu yayınlandı

Avrupa Birliği enerji raporu yayınlandı. Yenilenebilir kaynaklarının ilk kez fosil yakıtları geride bıraktığı ortaya çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle enerji talebindeki düşüş, fosil yakıtların kullanımında azalışa yol açtı. Yılın ilk yarısında üretilen elektriğin yüzde 40'ı rüzgar gülleri, güneş panelleri gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Yüzde 34'ü ise fosil yakıtlardan sağlandı. Bunun sonucunda karbondioksit salınımı da yüzde 23 azaldı.

Fosil yakıtların kullanımındaki düşüşte, bu yakıtı kullanan tesislerin üretimi durdurması etkili oldu. Yenilenebilir enerji üreten firmalar da kapasiteyi arttırdı. Sonuçlar, karbon ayak izini sıfırlamayı hedefleyen Avrupa ülkeleri açısından cesaret verici oldu. Fosil yakıt üretimi yüzde 18 düşerken, yenilenebilir enerji üretimi yüzde 11 arttı.

Enerji alanındaki düşünce kuruluşlarından Ember'in elektrik analisti Dave Jones, bunun Avrupa'nın elektrik dönüşümünde sembolik bir anı işaret ettiğini söyledi.