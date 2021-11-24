VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa Parlamentosu dijital platformlara katı kurallar getirecek
Bakan Kasapoğlu: 2021-2022 döneminde 556 bin öğrenciyi yurtlara yerleştirdik
Barış Pınarı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Altun'dan 'güçlü ve büyük Türkiye' paylaşımı
Açık cezaevi hükümlülerinin COVID-19 izin süresi uzatılıyor
Almanya'da koronavirüs: Aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı
Türkiye'de bugün 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
DSÖ ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı
Bakan Akar, Somali Genelkurmay başkanı Rage'yi kabul etti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87 seviyesine ulaştı!
27 il için sarı uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi
Dünya genelinde kovid-19 vakaları artıyor!
Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Ön koşulsuz hazırız
Kilosu 50 bin lira Safranı, at kılıyla taklit ediyorlar
Atlı terapiyle öfkesini yendi
Geleneksel el sanatlarıyla engelleri aşıyorlar
Uzay aracı ile asteroit çarpışacak
Yeni polisiye ekip
Demir 3 yaşında
Dizi hüsranı
Murat uğurlu geldi
24 Kasım 2021 Çarşamba 00:51:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 00:51:00

Avrupa Parlamentosu dijital platformlara katı kurallar getirecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği dijital platformlara katı kural hazırlığında. Avrupa Parlamentosu komitesi, büyük teknoloji firmalarına yeni katı kurallar getiren ve bunlara uyulmaması halinde yüksek para cezası verilmesini öngören düzenleme teklifini onayladı.

Avrupa Parlemontusu Iç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi Starsbourg'da toplandı. Komite, Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine yeni katı kurallar getiren ve bunlara uyulmaması halinde yüksek para cezası verilmesini öngören düzenleme teklifini onayladı.

Büyük platformların haksız uygulamalarına son vermek üzere hazırlanan teklifin yürürlüğe girmesi için, AP Genel Kurulu ve üye ülkeler tarafından da onaylanması gerekiyor.

HAKSIZ REKABETİN ENGELLENMESİ AMAÇLANIYOR

Düzenlemeyle söz konusu teknoloji şirketlerinin haksız rekabet etmelerinin engellenmesi amaçlanıyor. En az 3 AB ülkesinde faaliyet gösteren, 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak.

Bu platformların, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek.

Kuralları ihlal etmeleri durumunda, küresel cirolarının yüzde 4'ü ile yüzde 20'si arasında para cezası uygulanabilecek.

Etiketler : avrupa parlemantosu dijital platform
Şehre boksla dönüş

Şehre boksla dönüş
Göğe bakarak geldi kızımız

Göğe bakarak geldi kızımız
Dram istiyor

Dram istiyor
2 saat güldürdü

2 saat güldürdü
Latin Amerika çıkarması

Latin Amerika çıkarması
Kardeşlik Ödülleri

Kardeşlik Ödülleri
Sanatçılar alkışı sevmeli

Sanatçılar alkışı sevmeli
Sarıdan kurtuldu

Sarıdan kurtuldu
‘Destan'sı prodüksiyon

‘Destan'sı prodüksiyon

EN ÇOK OKUNAN HABERLER