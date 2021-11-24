Avrupa Parlamentosu dijital platformlara katı kurallar getirecek

Avrupa Parlemontusu Iç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi Starsbourg'da toplandı. Komite, Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine yeni katı kurallar getiren ve bunlara uyulmaması halinde yüksek para cezası verilmesini öngören düzenleme teklifini onayladı.

Büyük platformların haksız uygulamalarına son vermek üzere hazırlanan teklifin yürürlüğe girmesi için, AP Genel Kurulu ve üye ülkeler tarafından da onaylanması gerekiyor.

HAKSIZ REKABETİN ENGELLENMESİ AMAÇLANIYOR

Düzenlemeyle söz konusu teknoloji şirketlerinin haksız rekabet etmelerinin engellenmesi amaçlanıyor. En az 3 AB ülkesinde faaliyet gösteren, 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak.

Bu platformların, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek.

Kuralları ihlal etmeleri durumunda, küresel cirolarının yüzde 4'ü ile yüzde 20'si arasında para cezası uygulanabilecek.