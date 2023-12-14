Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
14 Aralık 2023 Perşembe 16:21:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 16:21:00
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Kaynak: AA
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
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